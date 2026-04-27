Ο Τραμπ περιγράφει την επίθεση και ξεσπά κατά δημοσιογράφου: «Δεν είμαι βιαστής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε επίσης ότι η στάση του στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης ίσως επηρέασε την αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας

Εντυπωσιασμένος από τα αντανακλαστικά της ασφάλειάς του και ήρεμος ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε – σε νέα συνέντευξή του – για την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, ενώ αναφέρθηκε στην ταχύτητα του δράστη λέγοντας πως «έτρεξε περίπου 45 μέτρα» και έσπευσε να επιτεθεί στη δημοσιογράφο όταν η ερώτηση που του έγινε δεν ήταν της αρεσκείας του. Μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε όσα συνέβησαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την ταχύτητα του 31χρονου δράστη Άλεν Κόουλ, λέγοντας ότι «όταν το βλέπεις στο βίντεο, είναι σχεδόν σαν μια θολή εικόνα». Παράλληλα, στάθηκε στην αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, τονίζοντας ότι έδρασαν άμεσα και με επαγγελματισμό. «Μόλις το αντιλήφθηκαν, τους βλέπεις να βγάζουν τα όπλα τους. Ήταν απόλυτα επαγγελματίες, στόχευσαν και τον εξουδετέρωσαν αμέσως», ανέφερε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a>: "I'm a big fan of the people of law enforcement... he was fast. When you look at it on tape, it's almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional." <a href="https://t.co/Pehcihv4c3">pic.twitter.com/Pehcihv4c3</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2048543153511071843?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Επανερχόμενος στην απόσταση που κάλυψε ο δράστης, σημείωσε ότι διένυσε περίπου 45 μέτρα, επαναλαμβάνοντας με δόση ειρωνείας πως «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει». Σε αυτό το σημείο έσπευσε να επαναλάβει πως ο δράστης είχε ριζοσπαστικοποιηθεί: «Διάβασα ένα μανιφέστο. Έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Ήταν χριστιανός – πιστός – και στη συνέχεια έγινε αντιχριστιανός… πιθανότατα ήταν ένας αρκετά διαταραγμένος άνθρωπος» «Δεν είμαι βιαστής, θα έπρεπε να ντρέπεστε»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος του CBS, Νόρα Ο’Ντόνελ, του διάβασε αποσπάσματα από κείμενα που αποδίδονται στον δράστη. Σε ένα από αυτά αναφερόταν: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», χωρίς να κατονομάζεται ο Τραμπ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> SLAMS <a href="https://twitter.com/60Minutes?ref_src=twsrc%5Etfw">@60Minutes</a>: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things." <a href="https://t.co/QWxqoUFUaF">pic.twitter.com/QWxqoUFUaF</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2048544309046116533?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η αντίδραση του προέδρου ήταν έντονη: «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος», είπε, προσθέτοντας: «Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί». Σε νεότερη τοποθέτησή του την Κυριακή, υποστήριξε ότι η δημοσιογράφος «θα έπρεπε να ντρέπεται», σημειώνοντας: «Δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή». «Δεν τους το έκανα εύκολο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε επίσης ότι η στάση του στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης ίσως επηρέασε την αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας. «Αυτό που συνέβη ήταν ότι ίσως έφταιγα λίγο εγώ. Ήθελα να δω τι συνέβαινε. Και δεν τους το έκανα εύκολο», δήλωσε. Όπως εξήγησε, αρχικά δεν ήταν σαφές τι συνέβαινε, καθώς οι ήχοι μπορούσαν να εκληφθούν ως συνηθισμένοι θόρυβοι. «Αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως επρόκειτο για σοβαρό πρόβλημα… διαφορετικό από τους συνηθισμένους θορύβους», ανέφερε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">"It took 10 seconds for them to flank you, Mr. President, and then 20 seconds to get you out. It looked chaotic..."<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a>: "It was a little bit me—I wanted to see what was happening, and I wasn't making it that easy for them...I was surrounded by great people, and I probably… <a href="https://t.co/PaenM7lMfb">pic.twitter.com/PaenM7lMfb</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2048526937274937690?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Περιγράφοντας τη στάση του εκείνη τη στιγμή, σημείωσε ότι ζήτησε από τους πράκτορες να περιμένουν: «Ήμουν περιτριγυρισμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους και πιθανόν τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά», ενώ ο ίδιος υποστήριξε πως τους είπε: «περιμένετε ένα λεπτό, αφήστε με να δω τι γίνεται». Όταν τελικά απομακρύνθηκε από το τραπέζι, του ζητήθηκε να πέσει στο πάτωμα. «Έπεσα κάτω και η Πρώτη Κυρία έκανε το ίδιο», ανέφερε. «Ποιος δεν θα φοβόταν;»

Ο πρόεδρος περιέγραψε και τη στιγμή που η ατμόσφαιρα στο δείπνο άλλαξε, κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικού προγράμματος, όταν άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σε ερώτηση αν η Πρώτη Κυρία φοβήθηκε, απάντησε: «Δεν θέλω να πω, γιατί στους ανθρώπους δεν αρέσει να λέγεται ότι φοβήθηκαν, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;». Πρόσθεσε ότι «κατάλαβε εγκαίρως πως επρόκειτο περισσότερο για σφαίρα παρά για δίσκο», σημειώνοντας ότι «φαινόταν πολύ αναστατωμένη με αυτό που συνέβη».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">"You mentioned the First Lady. Her face, she looked very alarmed. Was she scared?"<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a>: "Who wouldn’t be when you have a situation like that? I think she realized ahead of time that that was more of a bullet than it was a tray." <a href="https://t.co/CKYGiVRo9h">pic.twitter.com/CKYGiVRo9h</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2048542611779039383?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τέλος, πρότεινε να επαναληφθεί το δείπνο των ανταποκριτών εντός 30 ημερών, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας: «Ελπίζω να το ξανακάνουμε. Θα πρέπει να γίνει μέσα σε 30 ημέρες, με ακόμη περισσότερη ασφάλεια και μεγαλύτερη περίμετρο προστασίας». Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον δράστη και τα κίνητρα της επίθεσης, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το περιστατικό στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, ερευνάται η διαδρομή που ακολούθησε από το δωμάτιό του προς τον εξωτερικό χώρο, μεταφέροντας τα όπλα σε τσάντα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> on the need to reschedule the White House Correspondents' Dinner in the face of evil: "I hope we're going to do it again. Norah, tell them to get it going... it's not that I want to go—I'm very busy, I don't need that. I think it's very important that they do it again." <a href="https://t.co/4IKSFPZeEp">pic.twitter.com/4IKSFPZeEp</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2048545220631859631?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>