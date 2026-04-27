Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

MORE SPORTS

/

Διεθνής επιτυχία για τους πυγμάχους της Παναχαϊκής- ΦΩΤΟ

Διεθνής διάκριση για τους αθλητές της Παναχαϊκής Γ.Ε. στο «GREATEST OPEN BOXING TOURNAMENT» LAZAREVAC στη Σερβία.

Οι κοκκινόμαυροι πυγμάχοι Πετρίτση Παναγιώτα και Ελευθέριος Ζουρνατζής κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στις κατηγορίες τους (54 και 57 κιλά αντίστοιχα) με τρεις νίκες ο καθένας.

Ο Σάμουελ Μύρτο κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία του με μια νίκη, μια ήττα και συνολικά οι τρεις αθλητές της Παναχαϊκής θα επιστρέψουν στην Πάτρα με «ταμείο» 7 νίκες και μία ήττα!

 

Προπονητής τους ο Νίκος Πλέας

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Sports
More sports
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports