Διεθνής επιτυχία για τους πυγμάχους της Παναχαϊκής- ΦΩΤΟ

Διεθνής διάκριση για τους αθλητές της Παναχαϊκής Γ.Ε. στο «GREATEST OPEN BOXING TOURNAMENT» LAZAREVAC στη Σερβία.

Οι κοκκινόμαυροι πυγμάχοι Πετρίτση Παναγιώτα και Ελευθέριος Ζουρνατζής κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στις κατηγορίες τους (54 και 57 κιλά αντίστοιχα) με τρεις νίκες ο καθένας.

Ο Σάμουελ Μύρτο κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία του με μια νίκη, μια ήττα και συνολικά οι τρεις αθλητές της Παναχαϊκής θα επιστρέψουν στην Πάτρα με «ταμείο» 7 νίκες και μία ήττα!

Προπονητής τους ο Νίκος Πλέας