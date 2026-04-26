Μην ψάχνεις, βρες στο
Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν άγρια Ρώσο μποξέρ μετά τη νίκη του

Οι οπαδοί χτύπησαν τον Ρώσο πυγμάχο μέχρι και με καρέκλες

Δεκάδες εξαγριωμένοι οπαδοί έσπασαν στο ξύλο έναν Ρώσο μποξέρ στην Τουρκία, ο οποίος έκανε το… λάθος να νικήσει τον Τούρκο συναθλητή του.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε σε αγώνα μποξ την Τραπεζούντα, όπου ο Ρώσος Σεργκέι Γκορόκοφ επικράτησε του Τούρκου Εμιράν Καλκάν.

Την ώρα που ο Ρώσος αθλητής πανηγύριζε τον παγκόσμιο τίτλο UBO ( Universal Boxing Organization) μαζί με την ομάδα του, ξαφνικά ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ ενός μέλους του Καλκάν και μέλους της ομάδας του Γκορόκοφ.

Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε, με δεκάδες θεατές να μπαίνουν στο ρινγκ και να επιτίθονται στον Γκορόκοφ.

Στα πλάνα φαίνεται ο κόσμος να χτυπά με μανία τον Ρώσο αθλητή με καρέκλες, γροθιές και κλοτσιές.

