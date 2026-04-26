Έρευνες στο δωμάτιο της Μυρτώς - Τι δείχνουν τηλέφωνα και λογαριασμοί

Νέα ερωτήματα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονία, μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που είχε βρεθεί η 19χρονη.

Σύμφωνα με το Star η αυτοψία στο δωμάτιο 10 στην Κεφαλόνιά πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/04/2026) και διήρκεσε περίπου μία ώρα και 15 λεπτά.

Στη διαδικασία συμμετείχαν η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αστυνομικοί, καθώς και ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ παρά την ενδελεχή έρευνα, δεν εντοπίστηκαν κρίσιμα ευρήματα.

Και αυτό γιατί ο 23χρονος κατηγορούμενος καθάρισε τον χώρο πριν φτάσουν οι αστυνομικές αρχές την πρώτη ημέρα, όπως είχε παραδεχτεί ο ίδιος.

Ωστόσο, έγινε λεπτομερής καταγραφή της διάταξης του δωματίου, των εισόδων και εξόδων.

Έρευνες έγιναν επίσης και σε γειτονικούς χώρους.