Πιάστηκαν στα χέρια μέσα σε εκκλησία στην Κύπρο - Στο νοσοκομείο ένας ιερέας

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Κύπρο, όταν ιερέας και εν αργία επίσκοπος πιάστηκαν στα χέρια εντός του ναού του Αποστόλου Παύλου με αποτέλεσμα να καταλήξουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.

Μάλιστα, ο ιερέας του ναού ήταν εκείνος που κατήγγειλε γραπτώς επίθεση από τον εν αργία επίσκοπο.

Σύμφωνα με το philenews.com, ο ιερέας μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση αμέσως μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο και υπέβαλε γραπτώς καταγγελία κατά του εν αργία επισκόπου Τυχικού για πρόκληση σωματικής βλάβης. Ο ιερέας είχε δεμένο το χέρι με επίδεσμο και συνοδευόταν από συγγενικά του πρόσωπα.

Αμέσως μόλις αναχώρησε από την αστυνομία ο ιερέας, κατέφθασε εκεί και ο επίσκοπος Τυχικός, επίσης συνοδευόμενος από συγγενικά του πρόσωπα. Ο μητροπολίτης τέως Πάφου εισήλθε εντός της Αστυνομικής Διεύθυνσης και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να καταθέσει και αυτός μήνυση για ψευδή καταγγελία σε βάρος του από πλευράς του ιερέα, υποστηρίζοντας ότι είναι μυθεύματα τα όσα του καταλογίζει.

Τι ακριβώς συνέβη

Από νωρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό Αποστόλου Παύλου, ο μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός εισήλθε στην εκκλησία και κατευθύνθηκε προς το ιερό, με σκοπό να μετέχει στην τέλεση της λειτουργίας.

Ο ιερέας του συγκεκριμένου ναού τον προσέγγισε, αναφέροντας του ότι δεν έχει το δικαίωμα, αφού τελεί σε αργία με απόφαση της Ιεράς Συνόδου και τον κάλεσε να αποχωρήσει για να μην τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο κ. Τυχικός σύμφωνα με την καταγγελία του ιερέα, αντέδρασε στην υπόδειξη και ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή μεταξύ των δύο.