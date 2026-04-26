Ο βασιλιάς Κάρολος θα ταξιδέψει κανονικά στις ΗΠΑ: «Η επίσκεψη θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», λέει το παλάτι

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή 26.04.2026, ότι το τετραήμερο ταξίδι του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί.

Παρά το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο για την Ένωση ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Ουάσινγκτον, που έχει σοκάρει όλο τον κόσμο καθώς εκεί ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος θα επισκεφτει τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

«Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το ταξίδι θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί και ανυπομονούν να ξεκινήσει η επίσκεψη αύριο», με την υποδοχή στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια