Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο ραντεβού θανάτου - Τα σβησμένα μηνύματα

Νέα στοιχεία και ντοκουμέντα φωτίζουν τις κινήσεις του 20χρονου πριν και μετά τη δολοφονία του 27χρονου γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Βίντεο που έφερε στο “φως” το MEGA δείχνει το όχημα που οδηγούσε ο δράστης την μοιραία νύχτα να προσεγγίζει το σημείο όπου λίγο αργότερα σημειώθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 20χρονος προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, καθώς κατέθεσε ότι στο μοιραίο ραντεβού μετέβη με το όχημα του πατριού του.

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει, καθώς στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ο δράστης φτάνει στο ραντεβού που είχε με τον 27χρονο με ένα νοικιασμένο όχημα και όχι με το αυτοκίνητο του πατριού του, όπως είχε καταθέσει.