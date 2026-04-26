Λίβανος: «Θα υπερασπιστούμε το έδαφος και τον λαό μας» λέει η Χεζμπολάχ - Νέες ισραηλινές επιθέσεις

Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα (26/4) ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις της εκεχειρίας» από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες το φιλοϊρανικό κίνημα θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι επιθέσεις της κατά των ισραηλινών στόχων στον Λίβανο και στο Ισραήλ ήταν μια «μόνιμη απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό ήδη από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσης της προσωρινής εκεχειρίας».

Οι παραβιάσεις αυτές «θα βρουν απέναντί τους την απάντηση και την αντίσταση» της Χεζμπολάχ που είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της και τον λαό της», προσθέτει σε ανακοίνωση.

Νέος κύκλος ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο

Νωρίτερα, το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά στόχων στον νότιο Λίβανο, λίγη ώρα αφού εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά χωριών που βρίσκονται βορείως του ποταμού Λιτάνι να απομακρυνθούν. «Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή κατά του Κφαρ Τιμπνίτ», ενός από τα επτά χωριά που αφορούσε η ανακοίνωση της Τσαχάλ, μετέδωσε το Ani προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας η οποία ετέθη σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πλήττει την οργάνωση Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο. Ο 19χρονος λοχίας Ίνταν Φουκς σκοτώθηκε σε ένα«περιστατικό» κατά το οποίο ένας αξιωματικός και πέντε άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.