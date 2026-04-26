Ρόδος: Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός έπειτα από τροχαίο με γουρούνα

Σε τεχνητό κώμα βρίσκεται ένας 21χρονος Βρετανός στρατιώτης, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε με γουρούνα στη Ρόδο, το βράδυ της Τετάρτης (15/04).

Ο 21χρονος Βρετανός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε με τη σύντροφό του.

Ο ίδιος, υπέστη εγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα και αεροδιακομίστηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, όπου εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί εξετάζουν τη σταδιακή αφύπνισή του.

Η οικογένειά του κάνει έναν διαδικτυακό έρανο για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, αλλά και τη διακομιδή του στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, το ζευγάρι δεν διέθετε ταξιδιωτική ασφάλιση που να καλύπτει ατυχήματα με γουρούνες. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη δημιουργία διαδικτυακής εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας και η μεταφορά του 21χρονου πίσω στη Βρετανία. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρατίθενται, έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερες από 22.500 λίρες, με τον στόχο να έχει ανέβει σταδιακά στις 40.000 λίρες.

Ο αδελφός του τραυματία δήλωσε επίσης ότι έχει ήδη απευθυνθεί στον τοπικό βουλευτή της περιοχής του στο Μπράντφορντ, ζητώντας συνδρομή για τον επαναπατρισμό του.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα στα ξένα ρεπορτάζ αποδίδεται στην εμπειρία της 20χρονης συντρόφου κατά τη διαμονή της στο νοσοκομείο της Ρόδου. Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε στον βρετανικό Τύπο, περίμενε επί δεκατρείς ώρες χωρίς να της επιτραπεί να δει τον σύντροφό της. Όπως ισχυρίζεται, το προσωπικό του νοσοκομείου στάθηκε απόμακρο, ενώ τα έγγραφα που της δόθηκαν ήταν στην ελληνική γλώσσα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επικοινωνήσει με τη βρετανική πρεσβεία, η οποία και της παρείχε υπηρεσίες μετάφρασης. Οι ισχυρισμοί αυτοί, που αναπαράγονται από τα ξένα μέσα, μεταφέρονται ως μαρτυρία της ίδιας και όχι ως επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

