Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν «θα τελειώσει πολύ σύντομα» - «Υπάρχει και το τηλέφωνο, αν θέλουν να διαπραγματευτούν»

Ο πρόεδρος των ΗΠA, Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως ο πόλεμος με το Ιράν«θα τελειώσει πολύ σύντομα και θα βγούμε νικητές».

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, aναφερόμενος στο θέμα του Ιράν και τις βαλτωμένες ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως το Ιράν μπορεί να απευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες αν επιθυμεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου.

«Αν θέλουν να συζητήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας τηλεφωνήσουν. Ξέρετε, υπάρχει και τηλέφωνο. Διαθέτουμε καλές, ασφαλείς γραμμές», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Sunday Briefing» του Fox News, επικαλούμενος τη μεγάλη απόσταση και τις πολλές ώρες πτήσης, «παρά τον μεγάλο σεβασμό στο Πακιστάν», όπως ανέφερε.

Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο Πακιστάν το Σάββατο, επιφέροντας νέο πλήγμα στις ειρηνευτικές προοπτικές.

«Καλές συνομιλίες με Πούτιν-Ζελένσκι»

O Τραμπ αναφέρθηκε και στο Ουκρανικό, αποκαλύπτοντας πως, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, διατηρεί έναν «καλό» δίαυλο επικοινωνίας με τους ομολόγους του της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντιστοίχως.

«Ασχολούμαστε με την κατάσταση στη Ρωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Τραμπ στην ίδια συνέντευξη.

«Πράγματι, έχω συνομιλίες μαζί του, και έχω συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, και μάλιστα καλές συνομιλίες», είπε, χωρίς να διευκρινίσει πάντως πότε είχαν πραγματοποιηθεί οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τους δύο ηγέτες.

«Το μίσος μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι είναι γελοίο. Είναι τρελό. Και το μίσος είναι κακό. Το μίσος είναι κακό όταν προσπαθείς να διευθετήσεις κάτι, αλλά θα διευθετηθεί», είπε.

«Αντιχριστιανικό μανιφέστο»

Αναφερόμενος στον συλληφθέντα που προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε πως ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

«Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα “πολύ αντιχριστιανικό” μανιφέστο. Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς», δήλωσε.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».

Πηγή: Reuters