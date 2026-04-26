Ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον: Βρέθηκε το μανιφέστο του 31χρονου δράστη - «Πολύ αντιχριστιανικό» λέει ο Τραμπ

Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις ΗΠΑ έγραψε ένα «μανιφέστο» στο οποίο ανέφερε ότι ήθελε να στοχεύσει συγκεκριμένα αξιωματούχους της κυβέρνησης, στελέχη των αρχών επιβολής του νόμου και αξιωματούχουςτου Λευκού Οίκου, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι Αρχές βρήκαν επίσης αντι-Τραμπ και αντι-χριστιανική ρητορική στους λογαριασμούς του υπόπτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το CBS, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν έστειλε ορισμένα από τα γραπτά του σε μέλη της οικογένειάς του πριν από την απόπειρα επίθεσης το Σάββατο (25/4) και ένας από αυτούς ειδοποίησε την αστυνομία για τα γραπτά. Τα κείμενα που στάλθηκαν στα μέλη της οικογένειας δεν ανέφεραν συγκεκριμένα το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Ένα άλλο μέλος της οικογένειας που ανακρίθηκε από τους ερευνητές μετά την επίθεση δήλωσε ότι ο Άλεν έκανε ριζοσπαστικές δηλώσεις και ότι αναφερόταν συνεχώς σε ένα σχέδιο να κάνει «κάτι» για να διορθώσει τα προβλήματα του σημερινού κόσμου.

Μέλη της οικογένειας είπαν στους ερευνητές ότι ο Άλεν πήγαινε τακτικά σε σκοπευτήριο για να εξασκείται με τα όπλα του. Κατείχε νόμιμα δύο όπλα, ένα από τα οποία χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο Washington Hilton, σύμφωνα με αξιωματούχους. Τα μέλη της οικογένειας του Άλεν ανέφεραν επίσης ότι ήταν μέλος μιας ομάδας που ονομάζεται «The Wide Awakes» και ότι είχε παραστεί σε μια διαμαρτυρία «No Kings» στην Καλιφόρνια.

Η εισαγγελέας Τζανίν Πίρο δήλωσε ότι ο ύποπτος κατηγορείται αρχικά για δύο αδικήματα που σχετίζονται με χρήση πυροβόλου όπλου και για επίθεση σε αστυνομικό αλλά ενδέχεται να προστεθούν και άλλες κατηγορίες. Σύμφωνα με δύο πηγές, ο Άλεν δήλωσε στις Αρχές μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ο δράστης δεν διευκρίνισε αν στόχευε συγκεκριμένα τον Τραμπ, παρά μόνο «αξιωματούχους της κυβέρνησης», όπως δήλωσε μια άλλη πηγή από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Υπέγραφε το μανιφέστο ως «Ο φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος»

Ο κατηγορούμενος ως δράστης της επίθεσης, Κόουλ Άλεν, έστειλε ένα εκτενές και παραληρηματικό μανιφέστο σε μέλη της οικογένειάς του 10 λεπτά πριν από την επίθεση του Σαββάτου (25/4), όπως επιβεβαιαώνουν και πηγές της New York Post.

Στο έγγραφο των 1.052 λέξεων που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας το πρωί της Κυριακής (26/4) - το οποίο ήταν υπογεγραμμένο ως Κόουλ «coldForce» «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος» Άλεν - περιγράφονταν οι «κανόνες εμπλοκής» του για την επίθεσηκαι αναφερόταν ότι πίστευε πως είχε το ιερό καθήκον να στοχοποιήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Το πλήρες μανιφέστο του δράστη

«Γεια σας όλοι! Λοιπόν, ίσως να εξέπληξα πολλούς ανθρώπους σήμερα. Ας ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη σε όλους των οποίων την εμπιστοσύνη εκμεταλλεύτηκα. Ζητώ συγγνώμη από τους γονείς μου που είπα ότι είχα μια συνέντευξη χωρίς να διευκρινίσω ότι ήταν για τη λίστα των «πιο καταζητούμενων». Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους και τους μαθητές μου που είπα ότι είχα μια προσωπική επείγουσα κατάσταση (μέχρι να διαβαστεί αυτό από κάποιον, πιθανότατα πράγματι θα χρειάζομαι νοσοκομείο, αλλά δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι αυτό δεν είναι αυτοπροκαλούμενη κατάσταση).

Ζητώ συγγνώμη από όλους τους ανθρώπους δίπλα στους οποίους ταξίδεψα, όλους τους εργαζόμενους που χειρίστηκαν τις αποσκευές μου και όλους τους μη στοχοποιημένους ανθρώπους στο ξενοδοχείο, τους οποίους έθεσα σε κίνδυνο απλώς και μόνο επειδή ήμουν κοντά. Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους έχουν κακοποιηθεί ή/και δολοφονηθεί πριν από αυτό, από όλους όσους υπέφεραν πριν μπορέσω να επιχειρήσω αυτό, από όλους όσους μπορεί να συνεχίσουν να υποφέρουν μετά, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή αποτυχία μου. Δεν περιμένω συγχώρεση, αλλά αν είχα δει οποιονδήποτε άλλο τρόπο να φτάσω τόσο κοντά, θα τον είχα ακολουθήσει. Και πάλι, ειλικρινά συγγνώμη.

Περνώντας στο γιατί έκανα οτιδήποτε από αυτά: Είμαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό που κάνουν οι εκπρόσωποί μου αντανακλά πάνω μου. Και δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να φορτώνει στα χέρια μου τα εγκλήματά του. (Λοιπόν, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ήμουν διατεθειμένος εδώ και πολύ καιρό, αλλά αυτή είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία που είχα να κάνω κάτι γι’ αυτό.)

Καθώς το συζητάω αυτό, θα αναφέρω και τους αναμενόμενους κανόνες εμπλοκής μου (πιθανότατα σε κακή μορφή, αλλά δεν είμαι στρατιωτικός, οπότε δεν πειράζει).

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης (εκτός από τον κ. Πατέλ): Είναι στόχοι, με προτεραιότητα από τον υψηλότερο βαθμό προς τον χαμηλότερο.

Μυστική Υπηρεσία: Είναι στόχοι μόνο αν είναι απαραίτητο και να ακινητοποιηθούν μη θανατηφόρα αν γίνεται δυνατό.

Ασφάλεια ξενοδοχείου: Δεν είναι στόχοι, αν είναι δυνατόν (εκτός αν πυροβολήσουν εναντίον μου).

Αστυνομία Καπιτωλίου: Το ίδιο με την ασφάλεια ξενοδοχείου.

Εθνοφρουρά: Το ίδιο με την ασφάλεια ξενοδοχείου.

Υπάλληλοι ξενοδοχείου: Δεν είναι στόχοι καθόλου.

Επισκέπτες: Δεν είναι στόχοι καθόλου.

Για να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για μονόβολα (λιγότερη διείσδυση μέσα από τοίχους). Θα περνούσα από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο, αλλά ελπίζω πραγματικά να μην φτάσει εκεί.

Απαντήσεις σε αντιρρήσεις:

Αντίρρηση 1: Ως Χριστιανός, πρέπει να στρέψεις το άλλο μάγουλο.

Απάντηση: Το να στρέφεις το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος καταπιέζεσαι… (και συνεχίζει με παρόμοια επιχειρήματα υπέρ της πράξης του)

Αντίρρηση 2: Δεν είναι κατάλληλη στιγμή.

Απάντηση: Ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από την άνεση των άλλων…

Αντίρρηση 3: Δεν τους έπιασες όλους.

Απάντηση: Κάπου πρέπει να ξεκινήσεις.

Αντίρρηση 4: Δεν πρέπει να είσαι εσύ αυτός που το κάνει.

Απάντηση: Δεν βλέπω κανέναν άλλον να το κάνει.

Αντίρρηση 5: Απόδοτε στον Καίσαρα τα του Καίσαρος.

Απάντηση: Το κράτος δικαίου δεν σημαίνει υποταγή σε παράνομη εξουσία…



Στο τέλος: Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους συναδέλφους μου, τους μαθητές μου και όλους όσους συνάντησα στη ζωή μου για την αγάπη, τη στήριξη και την έμπνευση. Σας ευχαριστώ για όλα. Με εκτίμηση, Κόουλ "coldForce" "Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος" Άλεν.

ΥΓ: Και τώρα που τελείωσαν τα συναισθηματικά… τι στο καλό κάνει η Μυστική Υπηρεσία; (ακολουθεί εκτενές παράπονο για την ασφάλεια και την έλλειψή της) Και αν κάποιος αναρωτιέται πώς είναι να κάνεις κάτι τέτοιο: είναι φρικτό. Θέλω να κάνω εμετό, θέλω να κλάψω για όλα όσα χάνω και νιώθω οργή για όσα έχουν συμβεί. Δεν το συνιστώ. Μείνετε στο σχολείο, παιδιά».

Τραμπ: «Είναι ένας πολύ διαταραγμένος άνθρωπος»



Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (26/4) σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στο Fox News ότι ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα. «Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα "πολύ αντιχριστιανικό" μανιφέστο. Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς», δήλωσε.

Η οικογένειά του «γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα», δήλωσε επίσης ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».

Το προφίλ του δράστη

Ο δράστης του ένοπλου περιστατικού εργαζόταν ως εκπαιδευτικός και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών στη Νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με δημόσια αρχεία. Ένα προφίλ στο LinkedIn που ταιριάζει με το όνομά του και τη φωτογραφία του τον περιγράφει ως καθηγητή μερικής απασχόλησης στην C2 Education, μια εταιρεία προετοιμασίας για εξετάσεις και παροχής ιδιωτικών μαθημάτων. Η C2 ανακήρυξε τον Άλεν «καθηγητή του μήνα» της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άλεν αποφοίτησε από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας (Caltech) το 2017 με πτυχίο μηχανικού και πήρε μεταπτυχιακό στον τομέα της Πληροφορικής από το California State University-Dominguez Hills πέρυσι. Ως φοιτητής στο Caltech, το 2017 εμφανίστηκε σε ένα τοπικό ρεπορτάζ για την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής πατέντας για αναπηρικά αμαξίδια. Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ο Άλεν δώρισε 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

Ο Άλεν περιγράφει, επίσης, τον εαυτό του ως προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών στο προφίλ του στο LinkedIn και φαίνεται να έχει κυκλοφορήσει ένα indie παιχνίδι με τίτλο Bohrdom προς πώληση στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam στην τιμή των 1,99 δολαρίων. Κατέθεσε αίτηση για κατοχύρωση εμπορικού σήματος για το όνομα του παιχνιδιού το 2018, σύμφωνα με τα αρχεία των ομοσπονδιακών εμπορικών σημάτων. Στο LinkedIn του, ο Άλεν έγραψε ότι «αυτή τη στιγμή σχεδιάζει ένα δεύτερο παιχνίδι, με την προσωρινή ονομασία “First Law”».

