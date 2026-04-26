Ουάσινγκτον: Γιατί οι μυστικοί πράκτορες απομάκρυναν τον Βανς νωρίτερα από τον Τραμπ

Αναλυτικότερα, στα πλάνα διακρίνεται η ταχεία κινητοποίηση των ανδρών ασφαλείας, με τον Αμερικανό πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τις συζύγους τους να απομακρύνονται σχεδόν ταυτόχρονα από διαφορετικά σημεία της αίθουσας, σε μια επιχείρηση που εκτυλίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται να οδηγείται πρώτος εκτός του χώρου από πράκτορα ασφαλείας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι ομάδες προστασίας επανέρχονται και συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε ασφαλές σημείο, τη στιγμή που εκείνος βρίσκεται σκυμμένος κάτω από τραπέζι.

Μάλιστα, σε ένα νέο βίντεο καταγράφονται τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν τους πυροβολισμούς, όταν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών εισέβαλαν στην αίθουσα και προχώρησαν σε άμεση εκκένωση του χώρου.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τα ντοκουμέντα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις ΗΠΑ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents' Dinner.<a href="https://twitter.com/hashtag/news?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#news</a></p>— MS NOW (@MSNOWNews) <a href="https://twitter.com/MSNOWNews/status/2048232916291829845?ref_src=twsrc%5Etfw">April 26, 2026</a></blockquote>

Σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας, η εικόνα αυτή δεν υποδηλώνει σειρά προτεραιότητας ή διαφοροποίηση προστασίας, αλλά τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοκόλλων σε πραγματικό χρόνο. Σε περιπτώσεις άμεσης απειλής, οι εκκενώσεις δεν γίνονται γραμμικά, αλλά ταυτόχρονα και σε πολλαπλά σημεία, με κάθε ομάδα ασφαλείας να δρα αυτόνομα ανάλογα με την εγγύτητα στον προστατευόμενο και τις διαθέσιμες οδούς διαφυγής.

Τι σημειώνουν αναλυτές και τι λένε οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων

Όπως επισημαίνουν αναλυτές ασφαλείας στις ΗΠΑ, σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις η εικόνα που καταγράφεται σε βίντεο μπορεί να είναι παραπλανητική, καθώς διαφορετικές ομάδες κινήθηκαν ταυτόχρονα για να απομακρύνουν τους αξιωματούχους, χωρίς να ακολουθείται αυστηρή «σειρά» εκκένωσης. Το υλικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν τη ροή των εικόνων και να διατυπώνουν ερωτήματα για τη διαχείριση της κρίσης, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη ότι υπήρξε προτεραιοποίησηστην απομάκρυνση των δύο αξιωματούχων.

Στο μεταξύ, η ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο, καθώς εγείρονται ερωτήματα για το πώς ο ένοπλος κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά σε μια εκδήλωση υψηλής προστασίας. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, επαίνεσε με ανάρτησή του τα μέλη της Secret Service για την άμεση αντίδρασή τους και την εξουδετέρωση της απειλής.