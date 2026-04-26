Αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln: Καταγγελίες για υποσιτισμό των ναυτών - Ένα καλαμάκι, λίγα ζυμαρικά και άδειοι δίσκοι

Έχει προκληθεί σάλος με εικόνες που δείχνουν ελλιπείς μερίδες φαγητού στο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, «USS Abraham Lincoln», το οποίο επιχειρεί στη Μέση Ανατολή.

Οι φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, δείχνουν γεύματα με πολύ μικρές ποσότητες φαγητού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για το πώς καλύπτονται οι ανάγκες των ναυτών.

Το θέμα πήρε διαστάσεις στις ΗΠΑ όταν ο απόστρατος Gerald D. Givens Jr. δημοσίευσε σχετική ανάρτηση, λέγοντας πως ένας ναύτης του αεροπλανοφόρου, έχασε περίπου 7,7 κιλά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εικόνες δείχνουν πιάτα σχεδόν άδεια, με λίγο φαγητό, όπως ένα καλαμάκι με κρέας και λίγα ζυμαρικά ή ένα πρωινό με δύο αυγά και λίγο χυλό, με το αμερικανικό ναυτικό να διαψεύδει με δικές του εικόνες πριν από λίγο καιρό τις κατηγορίες για έλλειψη τροφίμων.

Ο Givens εξήγησε ότι έλαβε τις φωτογραφίες από μια οικογένεια που γνωρίζει προσωπικά, της οποίας ο γιος υπηρετεί στο πλοίο. Όπως είπε, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για κάτι που φαίνεται να συμβαίνει συχνά, κάτι που τον ανησύχησε ιδιαίτερα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ηγεσία, αναφέροντας και τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι δεν γίνεται να ζητείται από τους στρατιωτικούς να είναι πάντα έτοιμοι και δυνατοί, ενώ δεν τους παρέχονται τα βασικά. Όπως είπε, το θέμα δεν είναι απλώς ένα κακό γεύμα, αλλά το πώς φροντίζεται το προσωπικό συνολικά.

Ο ίδιος, έχοντας υπηρετήσει κατά το παρελθόν, ανέφερε πως καταλαβαίνει ότι σε επιχειρησιακές συνθήκες δεν είναι όλα τέλεια, αλλά υπάρχει ένα επίπεδο που πρέπει να τηρείται. Τόνισε ότι πίσω από κάθε στρατιωτικό υπάρχει μια οικογένεια που έχει προσφέρει πολλά και αξίζει σεβασμό. Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο αρνήθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα επάρκειας τροφίμων και δεν σχολίασε τις συγκεκριμένες εικόνες.

Την περασμένη Τετάρτη, 22.04.2026, ο Τζον Φίλαν απομακρύνθηκε από τη θέση του, σύμφωνα με έξι πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο CNN, εν μέσω έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σχετικά με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη ναυπηγική και τη στενή του σχέση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.