Κ. Ταχτσόγλου για “Δύο Ξένους”: Μου έκλεισε πόρτες στο θέατρο

Στη δημόσια αναγνωρισιμότητα που της έφερε η συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Δύο Ξένοι» αναφέρθηκε η Καλλιόπη Ταχτσόγλου, περιγράφοντας πώς ο ρόλος της «Μαρούσκας» επηρέασε τόσο την καθημερινότητά της όσο και την επαγγελματική της πορεία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 26 Απριλίου, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι, αν και αρχικά χάρηκε για τη συμμετοχή της στη σειρά, δεν είχε συνειδητοποιήσει από την αρχή την απήχηση που θα είχε στο κοινό. Όπως είπε: «Βεβαίως και το χάρηκα το σίριαλ, ωραίο ήτανε. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα. Γίνονταν διάφορα, κάτι κορναρίσματα, τρακάρανε, κάτι τέτοια. Λέω “τι έγινε εδώ πέρα, ποιος τρακάρει;”, μου λένε “Καλά, δεν έχεις καταλάβει;”. Λέω “Τι να καταλάβω;”. Τέλος πάντων λέω “Για μένα; Γιατί ρε παιδιά τόση φασαρία; Τι έγινε; Ένα ρολάκι έπαιξα κι εγώ”. Μετά άρχισα να εκνευρίζομαι. Γιατί λέω, “Τι έγινε τώρα; Δηλαδή όπου πηγαίνω θα λένε και θα με δείχνουνε; Η Μαρούσκα;”. Μετά λέω “Όχι, δεν πειράζει, έχω παντού φίλους”. Και έτσι κάνω πλάκες. Μου λένε διάφορα, τους λέω διάφορα».

Ωστόσο, η τηλεοπτική επιτυχία δεν είχε μόνο θετική πλευρά για την ίδια, καθώς, όπως αποκάλυψε, επηρέασε αρνητικά την πορεία της στο θέατρο, που αποτελεί τη μεγάλη της αγάπη. «Η επιτυχία της τηλεόρασης εμένα μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο. Εγώ ήμουν μια χαρά στο θέατρο τόσα χρόνια και μετά που είπα να παίξω κι εγώ λίγο στην τηλεόραση. Και λίγο έπαιξα. Τι ήτανε; Μικρός ρόλος και δεν με ένοιαζε και καθόλου. Μετά δεν με παίρνανε πια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις συνθήκες εργασίας στον χώρο της τηλεόρασης, εξηγώντας γιατί απέρριψε την τελευταία πρόταση που της έγινε: «Την τελευταία φορά που μου πρότειναν δουλειά στην τηλεόραση, μου είπαν το ποσό και μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Και δεν το έκανα, βέβαια. Δεν είναι σωστό. Τώρα ξέρω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά δεν είναι και σωστό, δεν ρίχνω την τιμή. Μπορώ κάλλιστα να κάνω άλλη δουλειά και να πάρω τα μισά, δε με νοιάζει, αλλά όταν πρόκειται για τη δουλειά μου, πρέπει να είναι τα πράγματα σταθερά και αξιοπρεπή, χωρίς εκπτώσεις».