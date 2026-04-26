Βίντεο: Νύφη πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ στη δεξίωση του γάμου

Μία τρομερή νύφη στο Ηράκλειο, η οποία παντρεύτηκε τον αγαπημένο της το Σάββατο, γιόρτασε με την ψυχή της τη νίκη της ομάδας της, την ώρα της δεξίωσης του γάμου της
Ιστορικές στιγμές ζει ο ΟΦΗ, καθώς η ομάδα του Ηρακλείου κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, νικώντας τον ΠΑΟΚ με 3-2 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το βράδυ του Σαββάτου (26/4).
Όπως είναι λογικό, οι φίλαθλοι του συλλόγου, ο οποίος τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε 100 ετών, ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι πανηγυρίζουν από χθες.
Μία τρομερή νύφη στο Ηράκλειο, η οποία παντρεύτηκε τον αγαπημένο της το Σάββατο, γιόρτασε με την ψυχή της τη νίκη της ομάδας της, την ώρα της δεξίωσης του γάμου της.
Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram o πολυχώρος εκδηλώσεων που φιλοξένησε τη δεξίωση, φαίνεται η ξετρελαμένη νύφη μαζί με τον γαμπρό και τους υπόλοιπους καλεσμένους να πανηγυρίζουν για το Κύπελλο Ελλάδας.
Μάλιστα, στο γλέντι ήταν ο γνωστός Κρητικός μουσικός Γρηγόρης Σαμόλης, ο οποίος ξεσήκωσε τους νεόνυμφους και τους δικούς τους ανθρώπους, τραγουδώντας το«Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr