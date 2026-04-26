Πώς έγινε η αιματηρή επίθεση με τραυματίες στον λόφο του Φιλοπάππου

Επίθεση από άγνωστο άντρα δέχτηκαν μετά τις 11:00 το πρωί της Κυριακής το πρωί δύο άνδρες 60 και 59 ετών αντίστοιχα στην είσοδο του λόφου Φιλοπάππου, έναντι των εργατικών πολυκατοικιών.

Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης είχε βγει βόλτα με τον σκύλο του και δεν περισυνέλλεξε τις ακαθαρσίες.

Οι δύο άνδρες του έκαναν παρατήρηση και εκείνος τους επιτέθηκε με μεταλλικό αντικείμενο, τραυματίζοντάς του ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό και ασθενοφόρο και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους δύο άνδρες.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.