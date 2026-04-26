Αναστάτωση στο πλοίο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης

Αναστάτωση προκλήθηκε στο πλοίο «Νήσος Σάμος» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς – Χίος – Λέσβος, όταν επιβάτες Ρομά άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με το kalloninews, το τσιγάρο οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθεί πανικός, όπως μπορείτε να δείτε και στο σχετικό βίντεο.

Παράλληλα, προκλήθηκαν υλικές ζημιές από το νερό στο εσωτερικό του πλοίου.