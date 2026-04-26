Τραμπ: “Οι πυροβολισμοί δεν θα είχαν συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού”

Σε νεότερη ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει το περιστατικό των πυροβολισμών που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου με την υπό κατασκευή νέα αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, μια απόφαση του Αμερικανού προέδρου που είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε στην ανάρτησή του ότι το συμβάν δεν θα είχε γίνει ποτέ, αν είχε ήδη ολοκληρωθεί η αίθουσα χορού που βρίσκεται υπό κατασκευή στην ανατολική πλευρά του Λευκού Οίκου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν χώρο με υψηλότατες προδιαγραφές ασφαλείας, ο οποίος θα βρίσκεται εντός των πυλών του Λευκού Οίκου και θα είναι σχεδιασμένος ώστε να αποτρέπει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος μας Στρατός, η Μυστική Υπηρεσία, οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα δεξιώσεων ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ του Λευκού Οίκου.

Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί αν υπήρχε η άκρως απόρρητη, στρατιωτικού επιπέδου αίθουσα που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στον Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα! Παρότι όμορφη, διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο μέτρων ασφαλείας, ενώ δεν υπάρχουν χώροι από πάνω όπου μη ελεγχόμενα άτομα μπορούν να εισέλθουν, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτιρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου.

Η γελοία αγωγή για την αίθουσα δεξιώσεων, που κατατέθηκε από μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της και δεν έχει καμία νομική υπόσταση να προσφύγει, πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Τίποτα δεν πρέπει να επιτραπεί να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία τηρεί τον προϋπολογισμό και βρίσκεται σημαντικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!!! Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.»