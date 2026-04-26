Ντόναλντ Τραμπ: Οι άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει να τον σκοτώσουν ανά τα χρόνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη Μυστική Υπηρεσία μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου από έναν άνδρα που έφερε βαρύ οπλισμό.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν ο Τραμπ ήταν ο στόχος της επίθεσης, ωστόσο αργότερα συνέκρινε τον εαυτό του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1865. Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο: «Έχω μελετήσει τις δολοφονίες και πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη επιρροή, αυτοί που κάνουν τα περισσότερα…

»Οι άνθρωποι που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, είναι αυτοί που γίνονται στόχοι».

Σύμφωνα με το SkyNews, o πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιβιώσει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας την τελευταία δεκαετία.

Φεβρουάριος 2026

Ένας άνδρας σκοτώθηκε από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αφού επιχείρησε να «εισέλθει παράνομα» στο θέρετρο Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο 21χρονος Όστιν Τάκερ Μάρτιν, ο οποίος ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και έφερε μαζί του ένα δοχείο βενζίνης, είχε σηκώσει το όπλο «σε θέση βολής» πριν πυροβοληθεί, σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Παλμ Μπιτς.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ βρίσκονταν στην Ουάσιγκτον τη στιγμή του περιστατικού.

Σεπτέμβριος 2024

Ένας άνδρας που κρυβόταν σε θάμνους με όπλο τύπου AK-47 επιχείρησε να δολοφονήσει τον Τραμπ ενώ έπαιζε γκολφ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο 59χρονος Ράιαν Ράουθ διέφυγε εγκαταλείποντας το όπλο, αλλά συνελήφθη την ίδια ημέρα. Αργότερα καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης και, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί στον λαιμό με ένα στυλό.

Ιούλιος 2024

Ο Τραμπ γλίτωσε οριακά από την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, όταν έπεσαν οκτώ πυροβολισμοί ενώ μιλούσε σε προεκλογική συγκέντρωση. Λίγο μετά την αναπαραγωγή του «God Bless The USA» και περίπου οκτώ λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του, τραυματίστηκε στο πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του.

Ο 20χρονος δράστης, Τόμας Μάθιου Κρουκς, σκοτώθηκε από ελεύθερους σκοπευτές της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τη σκηνή. Ένας παρευρισκόμενος σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Εικόνες του Τραμπ με αίματα να υψώνει τη γροθιά του προς το πλήθος μετά τους πυροβολισμούς κατέκλεισαν το διαδίκτυο.

O Τραμπ μετά από απόπειρα δολοφονίας σε προεκλογική εκδήλωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, 13 Ιουλίου 2024. (Φωτογραφία AP/Gene J. Puskar, Αρχείο)

Ιούλιος 2024

Νωρίτερα την ίδια χρονιά, ένας Πακιστανός καταδικάστηκε για σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων επιφανών Αμερικανών πολιτικών, μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί το 2020.

Ο 47χρονος Ασίφ Μέρτσαντ καταδικάστηκε για «δολοφονία κατ’ εντολή και απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας με διασυνοριακή διάσταση», κατόπιν εντολής ιρανικών αρχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συνελήφθη το 2024 καθώς ετοιμαζόταν να φύγει από τις ΗΠΑ, αφού είχε συναντηθεί με μυστικούς αστυνομικούς που προσποιούνταν πιθανούς εκτελεστές.

Η Τεχεράνη αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι επιδίωκε τη δολοφονία του Τραμπ ή άλλων Αμερικανών αξιωματούχων.

Ο Μέρτσαντ παραδέχθηκε ότι συμμετείχε στο σχέδιο μαζί με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, αλλά κατέθεσε ότι το έκανε για να προστατεύσει την οικογένειά του στην Τεχεράνη.

Ιούνιος 2016

Ένας 20χρονος Βρετανός καταδικάστηκε σε φυλάκιση αφού προσπάθησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού σε συγκέντρωση σε καζίνο στο Λας Βέγκας, δηλώνοντας αργότερα ότι είχε πάει εκεί για να προσπαθήσει να σκοτώσει τον τότε υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

Ο Μάικλ Σάντφορντ, από το Ντόρκινγκ του Σάρεϊ, ήταν άνεργος, ζούσε στο αυτοκίνητό του, βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ, έχοντας υπερβεί τη διάρκεια της βίζας του κατά 10 μήνες.

Ο Σάντφορντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση, εξέτισε περίπου το μισό της ποινής του ενός έτους και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο.