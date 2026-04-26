«Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο Μενίδι», λένε οι γονείς του Μάριου που σκοτώθηκε από σφαίρα

«Οι πυροβολισμοί συνεχίζονται. Τίποτα δεν έχει αλλάξει στο Μενίδι». Αυτό καταγγέλλει η μητέρα του μικρού Μάριου που πριν από 9 χρόνια έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα, ενώ ο πατέρας του μιλά επίσης για γλέντια με πυροβολισμούς και απόλυτη αυθαιρεσία.

Αμφότεροι δηλώνουν στην ΕΡΤ ότι ζητούν δικαίωση, ενώ περιγράφουν μια μακρά διαδρομή καθυστερήσεων, αναβολών και εμποδίων.

«Έξι χρόνια για την έρευνα, τρία χρόνια αναβολές»

Όπως εξήγησε ο πατέρας, η καθυστέρηση της εκδίκασης οφείλεται τόσο στη διάρκεια της προανάκρισης όσο και στις συνεχείς αναβολές: «Έξι χρόνια η αστυνομία προσπαθούσε να δέσει την υπόθεση και τα επόμενα τρία χρόνια οδηγηθήκαμε σε συνεχείς αναβολές».

Η δίκη ξεκίνησε στις 21 Απριλίου, αλλά διεκόπη μετά από δύο ημέρες λόγω απουσίας κατηγορουμένων και μαρτύρων, με το δικαστήριο να διατάζει τη βίαιη προσαγωγή τους.

Αντιφάσεις και αλλαγές καταθέσεων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με την οικογένεια, οι αλλαγές σε καταθέσεις μαρτύρων: «Μάρτυρες που είχαν καταθέσει πριν 9 χρόνια και είχαν υπογράψει, τώρα αναιρούν όσα είχαν πει».

Οι γονείς κάνουν λόγο για σοβαρές αντιφάσεις που δημιουργούν ερωτήματα για την πορεία της υπόθεσης.

Συγκλονιστική είναι η αναφορά του πατέρα ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε καμία επαφή από την πλευρά των κατηγορουμένων: «Ποτέ κανείς δεν μας πλησίασε, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη. Σαν να μην συνέβη τίποτα».

Η οικογένεια κάνει λόγο και για σοβαρά προβλήματα στην προανακριτική διαδικασία: «Χάθηκαν στοιχεία, χάθηκε το όπλο. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση από την αστυνομία».

«Μας αφορά όλους»

Οι γονείς επισημαίνουν ότι η υπόθεση ξεπερνά τα όρια μιας οικογενειακής τραγωδίας: «Δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση. Αφορά όλους».

Και καταλήγουν με ένα σαφές μήνυμα: «Πρέπει να υπάρξει καταδίκη, για να νιώσει η περιοχή ασφάλεια και για να μην υπάρξει άλλος Μάριος».

Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται στις 5 Μαΐου, με την οικογένεια να δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους για τη δικαίωση της μνήμης του παιδιού της.