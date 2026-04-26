Πρωτομαγιά 2026: Πότε μεταφέρεται και τι ισχύει για την αμοιβή όσων εργαστούν

Πλησιάζει η Πρωτομαγιά όπου αρκετοί εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία για μία μικρή απόδραση, καθώς «πέφτει» Παρασκευή και έτσι δημιουργείται τριήμερο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Πρωτομαγιά είναι αργία και μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της αργίας με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Εργασίας.

Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται υποχρεωτική προσαύξηση στις αποδοχές.

Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο καταβάλλεται το κανονικό ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75%.

Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό ισχύουν διαφορετικοί υπολογισμοί ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση για την απασχόληση σε ημέρα αργίας.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με ρεπό, καθώς η Πρωτομαγιά θεωρείται θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται.