Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ

Μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στο Παρθένι Αρκαδίας, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα. 

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνάδελφοι του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, δυστυχώς, όμως, χωρίς αποτέλεσμα. 

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

