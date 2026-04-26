Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στο Παρθένι Αρκαδίας, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνάδελφοι του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, δυστυχώς, όμως, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.