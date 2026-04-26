Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Πώς εμπνεύστηκε το «Δυο Μέρες Μόνο»

Μια αποκάλυψη για το πώς εμπνεύστηκε το σενάριο για τη σειρά "Δυο μέρες μόνο" έκανε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σε συνέντευξή του στο vidcast «Johnny@TheMovies», εξήγησε πως η έμπνευση προέκυψε από ένα τραγούδι της Δήμητρα Γαλάνη, το οποίο άκουσε όταν πήγε να τη δει ζωντανά, ενώ ήταν ψυχολογικά φορτισμένος και είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ.

Όπως περιέγραψε ο Χριστόφος Παπακαλιάτης: «Στο “Δυο μέρες μόνο” ήμουν 30 χρονών. Είχα πάθει τρέλα εκείνη τη χρονιά. Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση, είχα πάει να ακούσω τη Δήμητρα Γαλάνη που εμφανιζόταν τότε με την Πρωτοψάλτη, και ξαφνικά, είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το “Δυο μέρες μόνο” και είμαι εγώ από κάτω “πίτα”. Την κοίταζα και λέω "θα το κάνω σενάριο αυτό”. Και πάω στο καμαρίνι και της λέω “Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες θα συναντιούνται εδώ, την ώρα που τραγουδάς το Δυο μέρες μόνο”. Ήταν δυο μέρες πριν μπω φαντάρος. Μπήκα φαντάρος πικραμένος, χάλια, όχι γιατί μπήκα φαντάρος. Έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα μόλις μπήκα φαντάρος, τότε άρχισα να γράφω το σενάριο, στο οποίο ήταν δυο μέρες πριν αυτός μπει φαντάρος και δυο μέρες πριν αυτή παντρευτεί».