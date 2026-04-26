Πώς οι Σκιαδαρέσες έκαναν τα ΣΕΑ Αταλάντης... viral

Οι δίδυμες κόρες του Πατρινού Γεράσιμου Σκιαδαρέση και της Μπέσσυ Μάλφα κατάφεραν, μέσα από το νέο τους τραγούδι, να παρασύρουν το κοινό τους σε ένα πρωτότυπο μουσικό «ταξίδι», με προορισμό έναν από τους πιο γνωστούς σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στη χώρα.

«Είμαι ξετσίπωτη είμαι φασαία, είμαι ατάλαντη, ακραία και αν δεν στήριζε η μαμά και ο μπαμπάς θα 'μουν υπάλληλος στα ΣΕΑ». Δεν χρειάζεται να είναι κανείς από τους φανατικούς ακροατές των «Σκιαδαρέσες» για να γνωρίζει το νέο κομμάτι της Νίκης καιΌλγας Σκιαδαρέση, καθώς τα «ΣΕΑ Αταλάντης» έγιναν viral ήδη πριν από την επίσημη κυκλοφορία τους στο YouTube.



Σε στίχους και μουσική των ιδίων, το «ΣΕΑ Αταλάντης» οπτικοποιήθηκε και στο βιντεοκλίπ που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου, αποτυπώνεται μία διαδρομή από το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στα ΣΕΑ Αταλάντης. Οι δίδυμες αδερφές με την απλότητα και την αμεσότητα που τις χαρακτηρίζει από την εποχή της καραντίνας, όποτε και συστήθηκαν στο ευρύ κοινό, επέστρεψαν και μιλούν για την «όαση της ασφάλτου». Για εκείνες, αυτή δεν είναι άλλη από τα ΣΕΑ Αταλάντης, που βρίσκονται πάνω στον βασικό αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (Αθήνα–Λαμία–Θεσσαλονίκη), κοντά στην περιοχή της Αταλάντης.

