Νίκος Αλιάγας: Ποιο ελληνικό τραγούδι τραγούδησε στο γαλλικό «The Voice»

Μια από τις πιο απρόσμενες αλλά και φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές στην ιστορία του γαλλικού The Voice σημειώθηκε πρόσφατα, με κεντρικό πρόσωπο τον Νίκο Αλιάγα.

Ο παρουσιαστής, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σόου στο TF1 από το 2012, αποφάσισε αυτή τη φορά να αλλάξει ρόλο και να σταθεί στη σκηνή ως διαγωνιζόμενος, δοκιμάζοντας τις ικανότητές του στις γνωστές τυφλές ακροάσεις (blind auditions).

Επιλέγοντας ένα τραγούδι με τεράστιο συμβολικό βάρος, τον «Μέτοικο» του Ζορζ Μουστακί (που στην Ελλάδα λατρέψαμε με την πρώτη ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα), ο Νίκος Αλιάγας γέμισε το πλατό με τη βαθιά, χαρακτηριστική βραχνή φωνή του.

Αν και ο ίδιος προσπάθησε να κρατήσει την ανωνυμία του πίσω από το μικρόφωνο, οι τέσσερις κριτές δεν άργησαν να αναγνωρίσουν το ηχόχρωμα του στενού τους συνεργάτη. Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να πατήσουν το κουμπί και οι τέσσερις καρέκλες, γυρίζοντας για να αντικρίσουν τον παρουσιαστή σε μια σπάνια μουσική στιγμή που αποθεώθηκε από το κοινό.