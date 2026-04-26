Οι έφηβοι του ΝΟΠ προκρίθηκαν στα τελικά!

«Έπεσε», το Σάββατο (25/4), η αυλαία στον Α΄Όμιλο, ενώ την Κυριακή (26/4) θα ολοκληρωθεί και ο Β΄Όμιλος της Γ΄Φάσης του πρωταθλήματος Εφήβων Κ18, όπου συμμετέχουν 16 ομάδες.

Όσο για τους υπόλοιπους δύο ομίλους, οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν από 2 ως 10 Μαϊου.

Ήδη έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην τελική φάση της Golden League ο ΠΑΟΚ ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών και ο ΑΝΟ Γλυφάδας.

Τα αποτελέσματα

Α΄ΟΜΙΛΟΣ (κολ. «Αντ. Πεπανός»): ΝΟ Πατρών - Ηλυσιακός 17-12, ΝΑΟ Κέρκυρας - ΠΑΟΚ 6-19, Ηλυσιακός - ΝΑΟ Κέρκυρας 19-11, ΝΟ Πατρών - ΠΑΟΚ 10-12, ΝΟ Πατρών - ΝΑΟ Κέρκυρας 16-7, ΠΑΟΚ - Ηλυσιακός 16-12.

Β΄ΟΜΙΛΟΣ (κολ. Γλυφάδας, κολ. Νεάπολης): ΑΝΟ Γλυφάδας - Ολυμπιακός 18-9, Ιωνικός - Ολυμπιακός 15-12, ΑΝΟ Γλυφάδας - Ιωνικός 17-9, ενώ την Κυριακή (26/4) θα παίξουν: ΝΓΣ Ηρακλής - ΑΝΟ Γλυφάδας και ΝΓΣ Ηρακλής - Ολυμπιακός.

Οι υπόλοιποι όμιλοι

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ (κολ. «Αντ. Πεπανός», κολ. Νέας Σμύρνης): ΝΟ Βουλιαγμένης, ΝΕ Πατρών, Πανιώνιος, ΟΦΗ.

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ (κολ. Πειραιά): ΝΟ Χανίων, Εθνικός Πειραιά, Παναθηναϊκός, ΟΥΚ Βόλου.

Στην Τελική Φάση της Golden League (10-12/7) προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (σύνολο 8), ενώ οι υπόλοιπες θα συνεχίσουν στη Silver League, για τις θέσεις 9-16.

Προπονητής στον ΝΟΠ είναι Βασίλης Κουνδουράκης και αγωνίστηκαν οι εξής παίκτες:

Γιώργος Αναστασίου

Γιάννης Ανδρεόπουλος

Σπύρος Αθανασόπουλος

Ανδρέας Γαλάνης

Ζαφείρης Ηλίας

Σπύρος Καγκελάρης

Ραφαήλ Κανελλόπουλος

Αγγελος Λαμπάτος

Παντελής Νταφογιάννης

Οδυσσέας Σκεπαρνιάς

Θεμιστοκλής Σοφιανόπουλος

Κώστας Σχορτσιανίτης

Διονύσης Τουντόπουλος

Παναγιώτης Τουντόπουλος

Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος.