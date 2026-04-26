Χίλτον: Από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών μέχρι την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν

Ήταν 30 Μαρτίου του 1981, όταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν έφευγε από το Χίλτον μετά από ομιλία που είχε μέσα στο ξενοδοχείο. Ενώ επιβιβαζόταν στην λιμουζίνα του, ο Τζον Χίνκλεϊ σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε 6 φορές.Η μία από αυτές εξοστρακίστηκε από το πλάι της προεδρικής λιμουζίνας χτυπώντας τον Ρόναλντ Ρίγκαν (είχε αναλάβει καθήκοντα μόλις 69 ημέρες πριν) στο στήθος.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (26.04.2026), 50 μέτρα από το σημείο όπου δειπνούσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την Μελάνια Τραμπ. Αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη ο οποίος όμως πρόλαβε να τραυματίσει –ελαφρά- έναν αστυνομικό. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται εν μέσω πυροβολισμών, όπως δεν είναι και η πρώτη φορά που το Χίλτον «πρωταγωνιστεί» σε απόπειρα δολοφονίας κατά μελών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σκηνές από το 1981 , τότε που ο Τζον Χίνκλεϊ αποπειράθηκε να σκοτώσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ρόναλντ Ρίγκαν, έξω από το Χίλτον, θύμισαν οι πυροβολισμοί που έπεσαν κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ , και πάλι στο ίδιο ξενοδοχείο.

Ο 40ος Αμερικανός πρόεδρος τραυματίστηκε σοβαρά αλλά επέζησε. Η σφαίρα διαπέρασε το πλευρό του, τρυπώντας τον πνεύμονά του.

Αστυνομικοί τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον όπου νοσηλεύτηκε σχεδόν 2 εβδομάδες.

Στις 11 Απριλίου πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Από την απόπειρα δολοφονίας τραυματίστηκε σοβαρά και ο τότε γραμματέας του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπρέιντι, ένας πράκτορας των Secret Service και ένας αστυνομικός.

Ο Τζέιμς Μπρέιντι υπέστη εγκεφαλική βλάβη και έμεινε ανάπηρος. Το 2014 έφυγε από τη ζωή.

Εμπνεύστηκε την επίθεση από το Taxi Driver

Όσον αφορά τον δράστη, ο 30χρονος Τζον Χίνκλεϊ ακινητοποιήθηκε αμέσως και συνελήφθη.

Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι εμπνεύστηκε την απόπειρα δολοφονίας από μία σκηνή της ταινίας «Taxi Driver».

Ισχυρίστηκε πως πυροβόλησε τον Ρόναλντ Ρίγκαν θέλοντας να εντυπωσιάσει την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ.

Τον επόμενο χρόνο, ο Χίνκλεϊ αθωώθηκε λόγω παραφροσύνης, αν και κλείστηκε σε τμήμα υψίστης ασφαλείας του Νοσοκομείου St Elizabeth’s της Ουάσινγκτον μέχρι να πάρει εξιτήριο το 2016.

Το 2022 αφέθηκε ελεύθερος καθώς σύμφωνα με τις αρχές, δεν αποτελούσε απειλή για την κοινωνία και ότι θα μπορούσε να απελευθερωθεί από κάθε δικαστικό έλεγχο.

«Μετά από 41 χρόνια, 2 μήνες και 15 ημέρες, επιτέλους ελευθερία», είχε γράψει στο Τwitter.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών. Οι αρχές ανέφεραν πως ο ένοπλος είναι ο Κόουλ Άλεν, 31χρονος δάσκαλος στην Καλιφόρνια, που κουβαλούσε όπλα και μαχαίρια κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Με το που συνελήφθη, ομολόγησε στις αρχές πως στόχευσε αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να διευκρινίζει πως ήθελε να χτυπήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

