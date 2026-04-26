Συμπλοκή στου Φιλοπάππου με δύο ελαφρά τραυματίες

Αναστάτωση επικράτησε περίπου στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) στον λόφο του Φιλοπάππου, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, ένα άτομο επιτέθηκε με μεταλλική βέργα σε δύο άλλα άτομα τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ειδοποιήθηκε ΕΚΑΒ και αστυνομία ωστόσο οι ίδιοι φέρεται να δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και κάνει αναζητήσεις στην περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη.

πηγή ertnews.gr