«Κλειδώνει» ο καιρός της Πρωτομαγιάς: Οι λεπτομέρειες που διαφοροποιούνται

Η τάση για τον καιρό της Πρωτομαγιάς είναι σαφής, αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη «κλειδώσει», σύμφωνα με όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά αναφέρει:

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ "ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ" ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ- ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ;

-Από χθές επισημαίνεται ότι τα τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα (ICON, GFS, ECMWF) συγκλίνουν στη γενική εικόνα για την Πρωτομαγιά, αλλά διαφοροποιούνται στις λεπτομέρειες που καθορίζουν τον τελικό καιρό. Και τα τρία δείχνουν μια οργανωμένη ζώνη αστάθειας από τα βορειοανατολικά προς το Αιγαίο, με επιρροή χαμηλού στην περιοχή της Τουρκίας και επικράτηση βόρειων-βορειοανατολικών ανέμων. Ωστόσο, το ICON περιορίζει τα φαινόμενα κυρίως στα βορειοανατολικά, το GFS τα μετατοπίζει περισσότερο προς την Τουρκία, ενώ το ECMWF παρουσιάζει πιο εκτεταμένη και έντονη αστάθεια στη χώρα.

-Κοινή είναι και η τάση καθόδου ψυχρότερων αερίων μαζών από την ανατολική Ευρώπη, όμως η θέση του αυλώνα στα 500 hPa παραμένει αβέβαιη. Αυτές οι αποκλίσεις επηρεάζουν σημαντικά βροχές και θερμοκρασίες.

-Συνεπώς, η τάση είναι σαφής, αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη «κλειδώσει», καθιστώντας πρόωρη κάθε οριστική πρόγνωση πριν την Τρίτη.