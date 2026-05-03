Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα
Ροδόπη, Ροδώπη
Διόδωρος, Διοδώρα
Ροδοπιανός, Ροδοπιανή
Ξένος, Ξένιος, Ξενία
Θρησκευτική Εορτή & Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:
Αγίας Μαύρας και Αγίου Τιμοθέου των Μαρτύρων.
Αγίων Διοδώρου και Ροδοπιανού των Μαρτύρων.
Κυριακή του Παραλύτου: Για το έτος 2026, η 3η Μαΐου συμπίπτει με την κινητή εορτή του Παραλύτου.
Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας.
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος.
