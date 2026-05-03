Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαΐου

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα

Ροδόπη, Ροδώπη

Διόδωρος, Διοδώρα

Ροδοπιανός, Ροδοπιανή

Ξένος, Ξένιος, Ξενία



Θρησκευτική Εορτή & Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

Αγίας Μαύρας και Αγίου Τιμοθέου των Μαρτύρων.

Αγίων Διοδώρου και Ροδοπιανού των Μαρτύρων.

Κυριακή του Παραλύτου: Για το έτος 2026, η 3η Μαΐου συμπίπτει με την κινητή εορτή του Παραλύτου.

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας.

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος.