Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαΐου

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:



Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης

Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη

Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία

Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου, Αυγερού

Ματρώνα, Ματρόνα

Μπόρις, Μπόρισος, Μιχαήλ (λόγω του Αγίου Μπόρις - Μιχαήλ)



Η Εκκλησία την ημέρα αυτή τιμά τη μνήμη των:



Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας.

Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής και των τέκνων αυτών Κυριάκου και Θεοδούλου.

Οσίας Ματρώνης της εκ Ρωσίας.

Αγίου Μπόρις – Μιχαήλ, πρίγκιπα και Φωτιστή των Βουλγάρων.

Οσίου Ιορδάνου του Θαυματουργού.