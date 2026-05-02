Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης
Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη
Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία
Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου, Αυγερού
Ματρώνα, Ματρόνα
Μπόρις, Μπόρισος, Μιχαήλ (λόγω του Αγίου Μπόρις - Μιχαήλ)
Η Εκκλησία την ημέρα αυτή τιμά τη μνήμη των:
Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας.
Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής και των τέκνων αυτών Κυριάκου και Θεοδούλου.
Οσίας Ματρώνης της εκ Ρωσίας.
Αγίου Μπόρις – Μιχαήλ, πρίγκιπα και Φωτιστή των Βουλγάρων.
Οσίου Ιορδάνου του Θαυματουργού.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr