Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Απριλίου

Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα, Γιακουμής

Αργυρή, Αργυρώ, Αργυρούλα, Ρούλα

Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα

Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα

Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα



Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των:

Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου, αδελφού του Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Αγίας Αργυρής της Νεομάρτυρος (Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της).

Αγίου Δονάτου, Επισκόπου Ευροίας Ηπείρου.

Οσίου Κλήμη του Υμνογράφου