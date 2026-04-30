Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Απριλίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα, Γιακουμής
Αργυρή, Αργυρώ, Αργυρούλα, Ρούλα
Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα
Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα
Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα
Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των:
Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου, αδελφού του Ευαγγελιστή Ιωάννη.
Αγίας Αργυρής της Νεομάρτυρος (Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της).
Αγίου Δονάτου, Επισκόπου Ευροίας Ηπείρου.
Οσίου Κλήμη του Υμνογράφου
