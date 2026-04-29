Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Απριλίου

Στις 29 Απριλίου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο 2026, γιορτάζουν ο Ιάσων (Ιάσονας), ο Σωσίπατρος (Σώπατρος), η Σωπάτρα και η Κέρκυρα.

Πρόκειται για τους Αγίους Αποστόλους Ιάσονα και Σωσίπατρο, μαθητές του Αποστόλου Παύλου.



Κύριες Ονομαστικές Εορτές 29/04/2026:

Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία

Κέρκυρα, Κερκύρα



Σημαντικές Εκκλησιαστικές Μνήμες:

Άγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος (των Εβδομήκοντα)

Αγία Κέρκυρα η Παρθενομάρτυς

Άγιοι Επτά Μάρτυρες (Σατορνίνος, Ιακισχόλος, Φαυστιανός, Ιανουάριος, Μαρσάλιος, Ευφράσιος και Μάμμινος)