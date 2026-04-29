Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Απριλίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Στις 29 Απριλίου 2026, σύμφωνα με το Εορτολόγιο 2026, γιορτάζουν ο Ιάσων (Ιάσονας), ο Σωσίπατρος (Σώπατρος), η Σωπάτρα και η Κέρκυρα.
Πρόκειται για τους Αγίους Αποστόλους Ιάσονα και Σωσίπατρο, μαθητές του Αποστόλου Παύλου.
Κύριες Ονομαστικές Εορτές 29/04/2026:
Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας
Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία
Κέρκυρα, Κερκύρα
Σημαντικές Εκκλησιαστικές Μνήμες:
Άγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος (των Εβδομήκοντα)
Αγία Κέρκυρα η Παρθενομάρτυς
Άγιοι Επτά Μάρτυρες (Σατορνίνος, Ιακισχόλος, Φαυστιανός, Ιανουάριος, Μαρσάλιος, Ευφράσιος και Μάμμινος)
