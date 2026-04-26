Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος και συνελήφθη

Σήμερα τα ξημερώματα

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, ανακοινώνει η αστυνομία.

