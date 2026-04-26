Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών- Σκηνές χάους- Πώς φυγαδεύτηκε ο Τραμπ

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου (25.4.26).
Ο Αμερικανός πρόεδρος, που φυγαδεύτηκε από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, έκανε λόγο για ενέργεια ενός «εν δυνάμει δολοφόνου».
«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε ο Τραμπ, φορώντας ακόμα το σμόκιν του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο περίπου δύο ώρες μετά το επεισόδιο.
Απέναντί του είχε δημοσιογράφους με παπιγιόν και μακριές τουαλέτες που, όπως αυτός, ήταν προσκεκλημένοι σ' αυτό το δείπνο στο οποίο συμμετέχει η «αφρόκρεμα» της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον.
Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης τραυματίστηκε από πυρά, ενώ αργότερα ανακοινώθηκε ότι δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ένοπλος, που έχει πλέον ταυτοποιηθεί ως Κόουλ Άλεν, ήταν «μοναχικός λύκος» και «παράφρονας». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο δράστης είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.
Το χρονικό της επίθεσης
Το ετήσιο δείπνο των ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε μόλις αρχίσει, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόντες, όταν ακούσθηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.
Ακούσθηκαν κραυγές «Κάτω! Κάτω!». Οι καλεσμένοι αμέσως ξάπλωσαν ή γονάτισαν στο πάτωμα και μπήκαν κάτω από τα τραπέζια ενώ πολλοί απ' αυτούς κρατούσαν υψωμένα τα κινητά τηλέφωνά τους για να βιντεοσκοπήσουν, ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, φυγαδεύτηκαν από την ασφάλεια.
Πράκτορες της Secret Service μπήκαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι. Οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν στη συνέχεια τους προσκεκλημένους, δημοσιογράφους, υπουργούς, πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες, να εγκαταλείψουν την τεράστια αίθουσα που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του ξενοδοχείου.
Βίντεο από την είσοδο του δράστη στον χώρο της εκδήλωσης:
Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου, φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ καθισμένος στο τιμητικό τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.
Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι συνδαιτυμόνες φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.
Βαριά οπλισμένοι πράκτορες της ασφάλειας επεμβαίνουν τότε πολύ γρήγορα και απομακρύνουν τον πρόεδρο προς το αριστερό μέρος της εξέδρας. Η ατμοσφαιρική μουσική σταματά και άλλοι πράκτορες περνούν πάνω από το τραπέζι και φαίνονται να σημαδεύουν με τα όπλα τους το κοινό.
Αστυνομικοί περικύκλωσαν το σημείο και ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την περιοχή, στο κέντρο της πρωτεύουσας.
Η ένωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) οργανώνει αυτό το δείπνο πολιτικών και δημοσιογράφων στο οποίο συμμετέχουν κάθε άνοιξη εκατοντάδες πρόσωπα ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται αδιάκοπα στον Τύπο, παρευρισκόταν για πρώτη φορά ως πρόεδρος.
Αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα μετά τους πυροβολισμούς:
