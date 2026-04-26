Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών- Σκηνές χάους- Πώς φυγαδεύτηκε ο Τραμπ

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου (25.4.26).

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που φυγαδεύτηκε από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, έκανε λόγο για ενέργεια ενός «εν δυνάμει δολοφόνου».

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε ο Τραμπ, φορώντας ακόμα το σμόκιν του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο περίπου δύο ώρες μετά το επεισόδιο.

Απέναντί του είχε δημοσιογράφους με παπιγιόν και μακριές τουαλέτες που, όπως αυτός, ήταν προσκεκλημένοι σ' αυτό το δείπνο στο οποίο συμμετέχει η «αφρόκρεμα» της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης τραυματίστηκε από πυρά, ενώ αργότερα ανακοινώθηκε ότι δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ένοπλος, που έχει πλέον ταυτοποιηθεί ως Κόουλ Άλεν, ήταν «μοναχικός λύκος» και «παράφρονας». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο δράστης είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.