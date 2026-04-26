Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Κατέρρευσε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα

Κατέρρευσε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ. Σήμερα, 26 Απριλίου, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όλα τα ΑΦΜ.

Ωστόσο, όσοι έσπευσαν να κάνουν την αίτησή τους στο gov.gr/ipiresies/politismos-athletismos-kai-tourismos/tourismos/koinonikos-tourismos, αδυνατούν. Η μεγάλη ζήτηση σύμφωνα με το ethnos, έριξε το σύστημα, με την πλατφόρμα να μη φορτώνει.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 εργαζόμενους και ανέργους για την περίοδο 2026-2027. Η έναρξή του έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, με διάρκεια 13 μηνών, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι σε όλη τη χώρα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.