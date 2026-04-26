40 χρόνια από το Τσερνόμπιλ: Η πυρηνική καταστροφή που σημάδεψε τον κόσμο

Το χρονικό της τραγωδίας του 1986, από την έκρηξη του αντιδραστήρα Νο4 μέχρι τις συνέπειες σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα

Λίγο μετά τη 01:23 τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986, μια σειρά εκρήξεων διέλυσε τον αντιδραστήρα Νο4 του πυρηνικού σταθμού στο Τσερνόμπιλ, κοντά στην πόλη Πριπιάτ της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Η καταστροφή που ακολούθησε εξελίχθηκε στο χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας και σε ένα από τα πιο δαπανηρά τεχνολογικά δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί. Η έκρηξη κατέστρεψε τον πυρήνα του αντιδραστήρα και απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών υλικών στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα ραδιενεργό νέφος που εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Μέσα στις επόμενες ημέρες, ίχνη ραδιενέργειας εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τη Σκανδιναβία έως τη Μεσόγειο. Ανάμεσα στις χώρες που επηρεάστηκαν ήταν και η Ελλάδα, όπου το ατύχημα προκάλεσε έντονη ανησυχία και πρωτοφανή μέτρα προστασίας. Τι συνέβη στο εργοστάσιο τη νύχτα της 26ης Απριλίου 1986

Το βράδυ της 25ης Απριλίου 1986, στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, οι χειριστές του αντιδραστήρα Νο4 προετοιμάζονταν για μια διαδικασία που θεωρούνταν ρουτίνα: τον σταδιακό τερματισμό λειτουργίας του αντιδραστήρα για προγραμματισμένη συντήρηση. Παράλληλα, οι μηχανικοί αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα τεστ ασφαλείας, το οποίο είχε στόχο να διαπιστώσει αν οι τουρμπίνες του σταθμού θα μπορούσαν, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, να συνεχίσουν για λίγα λεπτά να τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τα συστήματα ψύξης μέχρι να ενεργοποιηθούν οι εφεδρικές γεννήτριες. Το πείραμα αυτό, που είχε επιχειρηθεί και στο παρελθόν άλλες τρεις φορές χωρίς επιτυχία, θεωρήθηκε κυρίως μια τεχνική δοκιμή ηλεκτρικού εξοπλισμού. Έτσι πραγματοποιήθηκε χωρίς τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των ομάδων που είχαν την ευθύνη του τεστ και εκείνων που ήταν υπεύθυνες για την ασφαλή λειτουργία του αντιδραστήρα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απενεργοποιήθηκαν αρκετά συστήματα ασφαλείας, ενώ αφαιρέθηκαν και πολλές από τις ράβδους ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της πυρηνικής αντίδρασης στον πυρήνα. Στην πορεία των χειρισμών, η ισχύς του αντιδραστήρα μειώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, πολύ κάτω από το όριο στο οποίο ο συγκεκριμένος τύπος αντιδραστήρα μπορούσε να λειτουργεί με ασφάλεια. Οι χειριστές προσπάθησαν να επαναφέρουν την ισχύ, αποσύροντας ακόμη περισσότερες ράβδους ελέγχου, κάτι που παραβίαζε τα πρωτόκολλα λειτουργίας. Ο αντιδραστήρας, τύπου RBMK, είχε ήδη έναν εγγενή σχεδιαστικό περιορισμό: σε χαμηλή ισχύ μπορούσε να γίνει εξαιρετικά ασταθής και να παρουσιάσει ανεξέλεγκτη αύξηση της ισχύος. Λίγο μετά τη 01:23 τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η ισχύς του αντιδραστήρα αυξήθηκε απότομα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έφτασε σε επίπεδα πολλαπλάσια της κανονικής λειτουργίας. Η υπερθέρμανση προκάλεσε ρήξη στα πυρηνικά καύσιμα και την απότομη εξάτμιση του νερού ψύξης. Η πίεση που δημιουργήθηκε οδήγησε σε μια ισχυρή έκρηξη ατμού, η οποία κατέστρεψε τον πυρήνα του αντιδραστήρα.

Δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ακόμη ισχυρότερη έκρηξη. Η στέγη του κτιρίου εκτινάχθηκε, ο αντιδραστήρας καταστράφηκε ολοκληρωτικά και τεράστιες ποσότητες πυρηνικού καυσίμου, γραφίτη και άλλων ραδιενεργών υλικών εκτοξεύτηκαν στον αέρα. Η φωτιά και οι εκρήξεις άφησαν τον πυρήνα εκτεθειμένο στην ατμόσφαιρα, ενώ οι πυρκαγιές που ακολούθησαν απελευθέρωσαν μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών ουσιών. που μεταφέρθηκαν με τους ανέμους σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Η καταστροφή του αντιδραστήρα Νο4 σηματοδότησε την αρχή της μεγαλύτερης πυρηνικής καταστροφής στην ιστορία. Μεταγενέστερες έρευνες κατέληξαν ότι το ατύχημα προκλήθηκε από έναν συνδυασμό ανθρώπινων λαθών και σοβαρών σχεδιαστικών αδυναμιών του αντιδραστήρα, σε ένα περιβάλλον όπου η κουλτούρα πυρηνικής ασφάλειας ήταν ανεπαρκής. Οι πρώτες ώρες μετά την έκρηξη

Αμέσως μετά τις εκρήξεις στον αντιδραστήρα Νο4, τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Απριλίου 1986, οι εργαζόμενοι του πυρηνικού σταθμού και οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στο κτίριο του αντιδραστήρα και στις γύρω εγκαταστάσεις. Η κλήση στην Πυροσβεστική μετά την έκρηξη στο Τσερνόμπιλ το 1986: Οι πρώτοι πυροσβέστες έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να γνωρίζουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και χωρίς καμία προστασία από τη ραδιενέργεια. Οι ομάδες πυρόσβεσης επικεντρώθηκαν αρχικά στις πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στη στέγη του κτιρίου των τουρμπινών και σε άλλες εγκαταστάσεις του σταθμού, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικούς αντιδραστήρες. Μέσα στις επόμενες ώρες οι μεγαλύτερες εστίες τέθηκαν υπό έλεγχο, αποτρέποντας μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Την ίδια στιγμή, μηχανικοί και τεχνικοί του σταθμού προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι ακριβώς είχε συμβεί και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων εκρήξεων. Ανάμεσα στις πιο κρίσιμες παρεμβάσεις ήταν η αποστράγγιση νερού που είχε συγκεντρωθεί κάτω από τον αντιδραστήρα, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η επαφή του με το λιωμένο πυρηνικό καύσιμο θα μπορούσε να προκαλέσει μια ακόμη ισχυρότερη έκρηξη. Οι περισσότεροι από τους πρώτους διασώστες εργάστηκαν χωρίς ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και εκτέθηκαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Πολλοί εμφάνισαν σύντομα συμπτώματα δηλητηρίασης από ακτινοβολία, ενώ αρκετοί από τους πυροσβέστες και εργαζόμενους που βρέθηκαν στο σημείο τις πρώτες ώρες πέθαναν μέσα στους επόμενους μήνες. Η εκκένωση του Πριπιάτ

Το Πριπιάτ, μια πόλη περίπου 49.000 κατοίκων που είχε δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους του πυρηνικού σταθμού και τις οικογένειές τους, βρισκόταν μόλις τρία χιλιόμετρα από τον αντιδραστήρα. Παρά την έκρηξη, οι αρχές δεν προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση της πόλης. Η απόφαση για την εκκένωση ελήφθη το πρωί της 27ης Απριλίου, περίπου 36 ώρες μετά την καταστροφή, ενώ η επιχείρηση εκκένωσης ξεκίνησε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι. Μέσα σε λίγες ώρες οργανώθηκε μια τεράστια επιχείρηση μεταφοράς: περισσότερα από 1.200 λεωφορεία και περίπου 200 φορτηγά στάλθηκαν στην πόλη για να απομακρύνουν τον πληθυσμό. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προσωρινά και ότι θα επέστρεφαν σε λίγες ημέρες. Τους ζητήθηκε να πάρουν μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα αντικείμενα για μια «παραμονή τριών ημερών». Πολλοί άφησαν πίσω ρούχα, προσωπικά αντικείμενα, οικογενειακά κειμήλια, ακόμη και τα κατοικίδιά τους, πιστεύοντας ότι σύντομα θα επέστρεφαν. Στην πραγματικότητα, η «προσωρινή» απομάκρυνση δεν έληξε ποτέ. Τα υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας κατέστησαν την επιστροφή αδύνατη και το Πριπιάτ μετατράπηκε σε μια εγκαταλελειμμένη πόλη-φάντασμα. Μέχρι σήμερα, τα σχολεία, τα σπίτια και τα πάρκα της παραμένουν όπως τα άφησαν οι κάτοικοί τους εκείνο το απόγευμα του Απριλίου. Το ραδιενεργό νέφος στην Ευρώπη

Μετά την έκρηξη του αντιδραστήρα, τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών υλικών εκτοξεύτηκαν στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα ραδιενεργό νέφος που εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οι εκπομπές ραδιενέργειας συνεχίστηκαν για περίπου δέκα ημέρες, απελευθερώνοντας ισότοπα όπως ιώδιο-131, καίσιο-137 και άλλα ραδιενεργά στοιχεία. Αρχικά, οι άνεμοι μετέφεραν το νέφος προς τις βόρειες περιοχές της Ουκρανίας και τη Λευκορωσία, που δέχθηκαν και το μεγαλύτερο μέρος της ραδιενεργού επιβάρυνσης. Στη συνέχεια, το νέφος άρχισε να κινείται προς τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Μεταξύ 30 Απριλίου και 5 Μαΐου 1986, το ραδιενεργό νέφος πέρασε πάνω από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε ορισμένες περιοχές η ραδιενέργεια ήταν σχετικά περιορισμένη, ενώ σε άλλες καταγράφηκαν σημαντικά επίπεδα μόλυνσης. Ένας βασικός παράγοντας ήταν οι βροχοπτώσεις, καθώς η βροχή «καθίζησε» τα ραδιενεργά σωματίδια στο έδαφος, δημιουργώντας έντονες αλλά τοπικές εστίες ρύπανσης. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 12 δισεκατομμύρια γιγαμπεκερέλ (GBq) ραδιενεργών υλικών διασκορπίστηκαν στην ατμόσφαιρα. Το καίσιο-137 εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να εντοπίζεται σε ορισμένα οικοσυστήματα της Ευρώπης, ιδιαίτερα στο έδαφος, επηρεάζοντας φυτά, μανιτάρια και άγρια μούρα. Οι επιστήμονες έχουν αναπαραστήσει την πορεία του νέφους με τη βοήθεια υπολογιστικών μοντέλων που λαμβάνουν υπόψη τους ανέμους και τις βροχοπτώσεις εκείνων των ημερών. Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι η ραδιενέργεια έφτασε σχεδόν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, καθιστώντας το ατύχημα του Τσερνόμπιλ μια καταστροφή με πραγματικά διεθνείς συνέπειες.

Πώς αντέδρασε η Ελλάδα

Λίγες ημέρες μετά την έκρηξη στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, μέρος του ραδιενεργού νέφους έφτασε και στην Ελλάδα. Οι πρώτες επιστημονικές μετρήσεις καταγράφηκαν από ερευνητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», οι οποίοι εντόπισαν αυξημένες συγκεντρώσεις ραδιοϊσοτόπων, όπως ραδιοκαίσιο, ιώδιο και τελλούριο, στην ατμόσφαιρα και στο έδαφος. Οι μεγαλύτερες ποσότητες ραδιενεργών καταλοίπων καταγράφηκαν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις συνέβαλαν στην εναπόθεση των ραδιενεργών σωματιδίων στο έδαφος. Οι εξελίξεις προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένους ελέγχους σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα. Πως μεταδόθηκε το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ από την ΕΡΤ το 1986:

Από τις 5 Μαΐου 1986 οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν συστάσεις προς τους πολίτες για την αποφυγή κατανάλωσης φρέσκου γάλακτος και νωπών λαχανικών, ενώ ζητήθηκε σχολαστικό πλύσιμο φρούτων και προϊόντων που προέρχονταν από αγροτικές καλλιέργειες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τρόφιμα, ζωοτροφές και γεωργικά προϊόντα, προκειμένου να περιοριστεί η διάθεση πιθανώς μολυσμένων προϊόντων στην αγορά. Με την πάροδο των χρόνων οι περισσότερες ραδιενεργές ουσίες εξαφανίστηκαν από το περιβάλλον. Ωστόσο, μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 37 χρόνια αργότερα έδειξαν ότι ίχνη καισίου-137 παρέμεναν ακόμη σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα σε ημιορεινά οικοσυστήματα. Η άφιξη του ραδιενεργού νέφους προκάλεσε έντονη ανησυχία στην ελληνική κοινωνία. Ο φόβος για τις πιθανές επιπτώσεις της ραδιενέργειας στην υγεία, αλλά και για την ασφάλεια των τροφίμων, οδήγησε σε κύμα πανικού, ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις για την παρουσία ραδιενεργών καταλοίπων στη χώρα.

Άδεια ράφια και συνωστισμός στα καταστήματα στην Ελλάδα, καθώς οι πολίτες απέφευγαν τα φρέσκα προϊόντα και στρέφονταν σε συσκευασμένα τρόφιμα

Πολλοί πολίτες απέφευγαν να αγοράσουν γάλα, λαχανικά και φρέσκα τρόφιμα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα σούπερ μάρκετ άδειασαν από βασικά προϊόντα όπως ζυμαρικά και συσκευασμένα τρόφιμα. Η ανησυχία ήταν ιδιαίτερα έντονη για τα παιδιά, καθώς το ραδιενεργό ιώδιο που είχε απελευθερωθεί από το Τσερνόμπιλ θεωρούνταν επικίνδυνο για τον θυρεοειδή αδένα. Ο φόβος για τις πιθανές συνέπειες της ραδιενέργειας επηρέασε και προσωπικές αποφάσεις πολλών οικογενειών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, περίπου 2.500 εκτρώσεις πραγματοποιήθηκαν το 1986, καθώς αρκετοί γονείς φοβήθηκαν πιθανές επιπτώσεις της ραδιενέργειας στα έμβρυα. Παρά την έντονη ανησυχία της εποχής, μεταγενέστερες στατιστικές μελέτες δεν κατέγραψαν σημαντική αύξηση περιστατικών λευχαιμίας ή καρκίνου του θυρεοειδούς στον ελληνικό πληθυσμό.

https://www.protothema.gr/world/article/1806357/40-hronia-apo-to-tsernobil-i-puriniki-katastrofi-pou-simadepse-ton-kosmo/#:~:text=2026%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%20%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1-,%CE%88%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%C

Οι «Liquidators»

Μετά την καταστροφή του αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ, η Σοβιετική Ένωση κινητοποίησε μια τεράστια επιχείρηση καθαρισμού και περιορισμού των συνεπειών του ατυχήματος. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν περίπου 600.000 άνθρωποι, γνωστοί ως «Liquidators» ή εκκαθαριστές. Πρόκειται για στρατιώτες, πυροσβέστες, μηχανικούς, εργάτες, ανθρακωρύχους και επιστήμονες που εργάστηκαν στις μολυσμένες περιοχές από το 1986 έως το 1989.

Αποστολή τους ήταν να περιορίσουν τη ραδιενέργεια και να αποτρέψουν μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Μεταξύ των καθηκόντων τους ήταν η απομάκρυνση ραδιενεργών συντριμμιών από τη στέγη του αντιδραστήρα, η απολύμανση κτιρίων και οικισμών, η ταφή μολυσμένων υλικών και εξοπλισμού, καθώς και η κατασκευή του πρώτου τσιμεντένιου καλύμματος, της «σαρκοφάγου» που σφράγισε τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα. Οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες. Πολλοί από τους liquidators εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας, ιδιαίτερα όσοι συμμετείχαν στις πρώτες επιχειρήσεις το 1986 και το 1987, όταν περίπου 240.000 άνθρωποι ανέλαβαν τις πιο επικίνδυνες αποστολές. Πολλοί από αυτούς εμφάνισαν προβλήματα υγείας, όπως καρκίνους, καρδιαγγειακές παθήσεις και σοβαρά ψυχολογικά τραύματα που συνδέθηκαν με την έκθεσή τους στη ραδιενέργεια. Εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες μπορεί να πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που σχετίζονται με την ακτινοβολία. Παρά τους κινδύνους που αντιμετώπισαν, οι liquidators θεωρούνται μέχρι σήμερα οι άνθρωποι που συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της καταστροφής και στην αποτροπή ακόμη μεγαλύτερης ραδιενεργού μόλυνσης. Σε πολλές από τις πρώην σοβιετικές χώρες αναγνωρίζονται ως ήρωες και οι επιζώντες λαμβάνουν ειδικές κοινωνικές παροχές για την προσφορά τους.

Οι επιπτώσεις στην υγεία

Η πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ είχε σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία όσων εκτέθηκαν στη ραδιενέργεια. Στις πρώτες ημέρες μετά το ατύχημα, 134 εργαζόμενοι του σταθμού και πυροσβέστες εμφάνισαν οξεία ασθένεια από ακτινοβολία (Acute Radiation Syndrome – ARS). Από αυτούς, 28 πέθαναν μέσα στους πρώτους μήνες, εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών δόσεων ακτινοβολίας που είχαν δεχθεί. Η πιο χαρακτηριστική μακροχρόνια συνέπεια του ατυχήματος ήταν η ραγδαία αύξηση των περιστατικών καρκίνου του θυρεοειδούς, κυρίως σε παιδιά και εφήβους που ζούσαν στις πιο μολυσμένες περιοχές της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και της Ρωσίας.