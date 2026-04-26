ΔΕΗ: Επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το 2030 - Τι προβλέπει το νέο στρατηγικό, επενδυτικό πλάνο

Το νέο, έντονα αναπτυξιακό, στρατηγικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ με το οποίο ο Όμιλος θα αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του και να καταστεί ηγετική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασε σήμερα η διοίκηση της εταιρείας στην επενδυτική κοινότητα. Με επενδύσεις €24 δισ. έως το 2030, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά επενδυτικά πλάνα στην Ευρώπη, που θα χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσω των αυξανόμενων λειτουργικών ταμειακών ροών και της επικείμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €4 δισ., ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA €4,6 δισ. το 2030 και μία σημαντική θέση ανάμεσα στις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης.

Με το νέο στρατηγικό πλάνο, η ΔΕΗ αλλάζει ταχύτητα και επίπεδο, μπαίνοντας στο club των μεγάλων Ενεργειακών εταιρειών της Ευρώπης. Το νέο business plan επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της ΔΕΗ ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε τρεις τομείς: επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, την επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοαανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και την ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CSEE) αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά την επόμενη δεκαετία, την ώρα που ο εκτεταμένος παροπλισμός υφιστάμενων μονάδων ορυκτών καυσίμων και οι περιορισμένες διασυνδέσεις ασκούν ήδη έντονη πίεση στο σύστημα. Η συνθήκη αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον ενεργειακής στενότητας στην ευρύτερη περιοχή CSEE, το οποίο οδηγεί σε αυξημένες αποδόσεις και ευνοεί την ισχυρή ανάπτυξη των ΑΠΕ, μέσα σε ένα θετικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε αυτό το τοπίο, η ΔΕΗ κατέχει μια μοναδική θέση, καθώς είναι από τους ελάχιστους παίκτες που αναπτύσσουν έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή.



Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε Data Centers αναδεικνύονται σε έναν πρόσθετο, στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης, με τη ΔΕΗ να αποτελεί τον φυσικό εταίρο επιλογής για την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε εμπιστευτικές, εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers για την ανάπτυξη ενός πολύ μεγάλης κλίμακας Data Center στην Κοζάνη. Έτσι, η πρώτη φάση του έργου, ισχύος 300 MW, προστίθεται στο business plan και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028. Η δυνητική συνολική ισχύς (Φάση Ι + ΙΙ) μπορεί να φτάσει τα 1.000 MW, μέγεθος το οποίο ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στο τρέχον επιχειρηματικό σχέδιο.