Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο στον Σταθμό Καστελλοκάμπου - Οι επιβάτες συνέχισαν με λεωφορείο

Περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Καστελλοκάμπου η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 14301 (Άγιος Ανδρέας – Ρίο).

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, το τρένο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, τα αίτια του οποίου είναι υπό διερεύνηση.

Οι επιβάτες του τρένου αποβιβάστηκαν στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και από εκεί συνέχισαν προς το Ρίο με λεωφορείο της Hellenic Train.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι λόγω του συμβάντος, πραγματοποιείται μερική κατάργηση των δρομολογίων 14302, 14303 και 14304 στο τμήμα Καστελλόκαμπος – Ρίο – Καστελλόκαμπος. Ειδικότερα, για τα ανωτέρω δρομολόγια, η μετακίνηση των επιβατών στο τμήμα Καστελλόκαμπος – Ρίο – Καστελλόκαμπος θα πραγματοποιείται με λεωφορεία, ενώ στη συνέχεια θα γίνεται μετεπιβίβαση σε αμαξοστοιχίες για τη συνέχιση του ταξιδιού τους.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 14301 (Άγιος Ανδρέας – Ρίο) παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και ακινητοποιήθηκε στις 21:55.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.