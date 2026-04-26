Ποιος είναι ο ένοπλος που πυροβόλησε στη δεξίωση με τον Τραμπ

Δάσκαλος και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών που εργαζόταν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης στο ξενοδοχείο Hilton

Δάσκαλος και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών που εργαζόταν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης στο ξενοδοχείο Hilton, στην Ουάσινγκτον, όπου φιλοξενούνταν το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου, παρουσία του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ. Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, που κατοικεί στο προάστιο Τόρανς του Λος Άντζελες, έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές ως ο ένοπλος άνδρας που ακινητοποιήθηκε κοντά στο δείπνο, σύμφωνα με το CNN.

Ένα προφίλ στο LinkedIn που αντιστοιχεί στο όνομα και τη φωτογραφία του τον περιγράφει ως μερικής απασχόλησης δάσκαλο στην εταιρεία C2 Education, μια επιχείρηση προετοιμασίας εξετάσεων και ιδιαίτερων μαθημάτων. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2024, είχε αναδειχθεί «δάσκαλος του μήνα».

Ο Άλεν, πιθανότατα υποστηρικτής των Δημοκρατικών, δώρισε 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής. Περιγράφει τον εαυτό του ως προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών στο προφίλ του στο LinkedIn και φαίνεται να έχει δημοσιεύσει ένα ανεξάρτητο παιχνίδι με τίτλο «Bohrdom», το οποίο πωλείται στην πλατφόρμα Steam προς 1,99 δολάρια. Καταχώρισε εμπορικό σήμα για το όνομα του παιχνιδιού το 2018, σύμφωνα με ομοσπονδιακά αρχεία εμπορικών σημάτων. Στο LinkedIn του, ο Άλεν έγραψε ότι «αυτή τη στιγμή αναπτύσσει ένα δεύτερο παιχνίδι, με προσωρινό τίτλο “First Law”».

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης (Truth Social)