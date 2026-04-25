Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Το τηλεφώνημα και η προσπάθεια του 40χρονου δράστη να καλύψει τα ίχνη του

Η δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με τις αρχές να προσπαθούν να λύσουν το παζλ της υπόθεσης, καθώς μπορεί ο δράστης να είναι ο 40χρονος πρώην σύντροφός της που λίγες ώρες μετά έβαλε τέλος στη ζωή του, όμως το πώς το έκανε παραμένει μυστήριο.

Ο 40χρονος που σκότωσε την άτυχη Ελευθερία Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, φαίνεται πως είχε οργανώσει από πριν ένα σχέδιο για να καλύψει τα ίχνη του και να μπερδέψει τις Αρχές, έτσι ώστε να μην τον υποπτευτούν για τη δολοφονία.

Όταν κατάλαβε ότι οι αρχές τον είχαν βάλει στο κάδρο των υπόπτων, έβαλε τέλος στη ζωή του, έξω από ένα εκκλησάκι που ήταν το σημείο συνάντησής του με τη γυναίκα, ενώ η ίδια βρέθηκε νεκρή, μία ημέρα αργότερα.

Από τα βίντεο ασφαλείας φάνηκε ότι λίγο μετά το έγκλημα μιλούσε συνεχώς στο κινητό του, κάτι που αρχικά έκανε τις Αρχές να πιστέψουν ότι ίσως είχε συνεργό. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχει άλλο άτομο που να συμμετείχε.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν προσεκτικά τα βίντεο, βλέποντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη. Μετά τη δολοφονία, εμφανίζεται να κατευθύνεται προς καφετέρια, ζητώντας να του καλέσουν ταξί.

Η ξαδέλφη της Ελευθερίας μίλησε στο Mega για μια συνομιλία που είχε μαζί του μία μέρα μετά την εξαφάνισή της: «Τον ρώτησα ευθέως που είναι η Ρίτσα; Κόλλησε για κλάσματα του δευτερολέπτου και μου είπε δεν ξέρω, είμαι στο αστυνομικό τμήμα να δώσω κατάθεση, έχουμε ψάξει παντού και μου κλείνει το τηλέφωνο».

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η Αστυνομία γνωρίζει πλέον με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο.

«Γνωρίζουν οι αστυνομικοί τι έχει συμβεί. Διαπίστωσαν ότι σε αυτά τα τηλέφωνα δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο μυστήριο. Ο δράστης τηλεφωνεί σε εταιρίες με γερανούς. Έχει τηλεφωνήσει σε 2 – 3 εταιρείες με κύριο σκοπό να έρθει κάποιος να παραλάβει τη μηχανή του».

Οι Αρχές πιστεύουν ότι το έκανε αυτό για να φτιάξει άλλοθι για την ώρα του εγκλήματος.