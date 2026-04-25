Γιατί ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ - Κούσνερ στο Πακιστάν - «Αν θέλουν να μιλήσουμε να πάρουν τηλέφωνο»

Η απότομη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει το προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων του -Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ- στο Πακιστάν, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του, ήταν μια σαφής ένδειξη ότι τα αμερικανικά κριτήρια για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί.

Όπως γράφει το CNN, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναζητούσαν δύο πράγματα από το Ιράν τις 14 ημέρες που μεσολάβησαν από τότε που το τελευταίο σετ μαραθώνιων διαπραγματεύσεων έληξε χωρίς συμφωνία: Μια διαπραγματευτική πρόταση που να ανταποκρίνεται στις «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, και μια σαφέστερη εικόνα από την Τεχεράνη για το ποιος έχει τον έλεγχο.

Πριν από μία ημέρα, φαινόταν ότι υπήρχε κινητικότητα.

«Σίγουρα είδαμε κάποια πρόοδο από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες δύο ημέρες», δήλωσε χθες από τον Λευκό Οίκο η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολιν Λέβιτ.

Όμως, όποια πρόοδος και αν είχε μεταφερθεί από τους Ιρανούς, κρίθηκε ανεπαρκής. Ο Τραμπ αποφάσισε να ακυρώσει το ταξίδι περίπου μία ώρα μετά την αναχώρηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, από το Ισλαμαμπάντ, όπου ενημέρωνε τους Πακιστανούς αξιωματούχους για την τελευταία πρόταση του Ιράν.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ένας κύριος λόγος για την ακύρωση του ταξιδιού ήταν μια ανάλυση κόστους-οφέλους, συγκρίνοντας τη διάρκεια της πτήσης (τουλάχιστον 18 ώρες) με τις ελάχιστες πιθανότητες για μια σημαντική εξέλιξη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι παραμένουν ανήσυχοι πως οι διχασμοί μεταξύ μετριοπαθών και σκληροπυρηνικών εντός του ιρανικού καθεστώτος εμποδίζουν την ικανότητα της Τεχεράνης να συσπειρωθεί γύρω από μια κοινή διαπραγματευτική θέση.

«Υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση μέσα στην “ηγεσία” τους», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Κανείς δεν ξέρει ποιος έχει το πρόσταγμα, ούτε καν οι ίδιοι».

Αυτό αφήνει τις ΗΠΑ και το Ιράν ακόμα χωρίς συμφωνία, ή έστω κάποια ένδειξη κίνησης προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ο Τραμπ επιμένει ότι αυτό είναι πρόβλημα του Ιράν και όχι δικό του.

«Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά, εκείνοι δεν έχουν κανένα!», έγραψε.

Ωστόσο, παρά τη δεδηλωμένη αδιαφορία του Τραμπ για την επίτευξη μιας άμεσης συμφωνίας, παραμένει ασαφές πώς θα τελειώσει ο πόλεμος -και πώς θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ- χωρίς αυτήν.

Γερουσιαστής εξαίρει την απόφαση Τραμπ να ακυρώσει τις συνομιλίες στο Πακιστάν

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους πιο σκληροπυρηνικούς νομοθέτες σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, επαίνεσε την απόφαση του προέδρου να ακυρώσει το προγραμματισμένο ταξίδι των κορυφαίων απεσταλμένων των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

«Η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να ακυρώσει την επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αυτή τη στιγμή ήταν πολύ σοφή», ανήρτησε στην πλατφόρμα X ο στενός σύμμαχος του Τραμπ.

Ο γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα δήλωσε επίσης ότι η κορυφαία προτεραιότητα των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι «η εγκαθίδρυση σταθερού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ», προσθέτοντας ωστόσο ότι μπορεί να απαιτηθεί η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Όπως γράφει το CNN, ο Γκράχαμ αποτελεί μια επιδραστική φωνή στην εξωτερική πολιτική εντός του κύκλου του Τραμπ, ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με το Ιράν. Επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε τις προετοιμασίες για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν.

Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχειρίας: «Δεν το έχω καν σκεφτεί»

Στο μεταξύ, σε νέες δηλώσεις του ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να κάνει μια συμφωνία με «όποιον έχει τον έλεγχο» στο Ιράν.

«Πολεμούν μεταξύ τους, υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη. Πιθανότατα μάχονται για την ηγεσία σε πολλές περιπτώσεις. Νομίζω ότι μάχονται για να μην είναι ηγέτες επειδή αποκλείσαμε δύο επίπεδα ηγετών» δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Όταν θέλουν, μπορούν να με καλέσουν. Έχουμε όλα τα χαρτιά, έχουμε κερδίσει τα πάντα» πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Μας έδωσαν ένα έγγραφο που θα έπρεπε να ήταν καλύτερο. Και, ενδιαφέρον είναι ότι αμέσως μόλις το ακύρωσα [το ταξίδι του απεσταλμένου στο Πακιστάν], μέσα σε 10 λεπτά λάβαμε ένα νέο έγγραφο που ήταν πολύ καλύτερο. Συζητήσαμε ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, πολύ απλά… Προσέφεραν πολλά, αλλά όχι αρκετά».

Όταν ρωτήθηκε αν θα συνέχιζε την εκεχειρία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το έχω καν σκεφτεί».