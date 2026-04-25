Θεσσαλονίκη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε κατάληψη - Πάνω από 15 προσαγωγές

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα (25/4) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πιστών, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Είχαν προηγηθεί πληροφορίες για παρουσία ομάδας ατόμων που φέρονται να κινούνται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., στο σημείο εντοπίστηκαν άτομα τα οποία προσήχθησαν για εξακρίβωση στοιχείων. Κατά την πολύωρη επιχείρηση προσήχθησαν περισσότερα από 15 άτομα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία και εξετάζεται εάν προκύπτουν λόγοι για περαιτέρω ενέργειες.