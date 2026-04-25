14 χρόνια Πρωτομαγιά στο Νέο Σαλμενίκο - μια γιορτή που έγινε θεσμός

Με άρωμα άνοιξης και παράδοση, το Νέο Σαλμενίκο γιορτάζει την Πρωτομαγιά την Παρασκευή 1 Μαΐου στις 11:00 π.μ., στο πάρκο του χωριού και στη Μαυροβρύση.

Για 14η συνεχόμενη χρονιά, μια από τις πιο αγαπημένες εκδηλώσεις της περιοχής επιστρέφει, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη φύση, μουσική, χορό και ζωντάνια.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι: "Ο Σύλλογός μας, με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιάλειας, σας προσκαλεί την Παρασκευή 1 Μαΐου, στις 11:00 π.μ., στο πάρκο του χωριού και στη Μαυροβρύση, σε μια από τις πιο παλιές και αγαπημένες ανοιξιάτικες εκδηλώσεις της περιοχής.

Φέτος, η Πρωτομαγιά στο Νέο Σαλμενίκο συμπληρώνει 14 χρόνια ζωής. Μια διαδρομή που την έχει καθιερώσει ως έναν σταθερό θεσμό συνάντησης, γιορτής και συμμετοχής, μια ημέρα που κάθε χρόνο γεμίζει τον τόπο με άνοιξη, κόσμο, μουσική και χαμόγελα. Και φέτος, με ακόμη περισσότερη φροντίδα και οργάνωση, έρχεται να προσφέρει μια όμορφη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Σε ένα τοπίο γεμάτο πράσινο, δροσιά και ανοιξιάτικη ενέργεια, η ημέρα θα πλαισιωθεί από DJ, χορό, διαγωνισμό στεφανιού και στιγμές αυθεντικής διασκέδασης, μετατρέποντας την Πρωτομαγιά σε μια πραγματική γιορτή της φύσης, της παρέας και της χαράς.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση έχει η Μαυροβρύση, ένας χώρος πλέον έτοιμος και καθαρός, που περιμένει τους επισκέπτες να σταθούν κάτω από τον πλάτανο, να δροσιστούν και να πιουν νερό από τη βρύση που κουβαλά την ιστορία του τόπου μας. Κάποιοι λένε πως εκεί, πριν ακόμη πάρει μορφή το χωριό, άνθρωποι συναντιούνταν για να ξεδιψάσουν, να ξαποστάσουν και να ανταλλάξουν κουβέντες. Κι ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο στοιχείο του τόπου μας: ότι γύρω από το νερό, τη σκιά και τη συνάντηση γεννιέται πάντα κάτι ζωντανό.

Η φετινή Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς μια εκδήλωση. Είναι μια αφορμή να βρεθούμε ξανά κοντά στη φύση, να γιορτάσουμε, να διασκεδάσουμε και να μοιραστούμε μια ημέρα γεμάτη χρώμα, παράδοση και παρουσία.

Καλούμε όλους τους κατοίκους, τις οικογένειες, τους νέους και τους φίλους του τόπου μας να δώσουν το «παρών» σε μια ημέρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και δίνει ζωή στην κοινότητά μας.

Παρασκευή 1 Μαΐου | 11:00 π.μ. | Πάρκο χωριού & Μαυροβρύση

14 χρόνια γιορτής.

14 χρόνια συνάντησης.

14 χρόνια Πρωτομαγιά στο Νέο Σαλμενίκο.

Ελάτε να γιορτάσουμε, να διασκεδάσουμε και να πιούμε νερό κάτω από τον πλάτανο.

Ας γιορτάσουμε ΜΑΖΙ την πιο όμορφη ημέρα της άνοιξης!"