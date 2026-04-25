Τραυματίστηκε βρέφος στον κατάπλου πλοίου στην Τήνο - Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας

Ένα βρέφος τραυματίστηκε στον κατάπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού – ταχύπλοου πλοίου στο λιμάνι της Τήνου και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά το Λιμενικό, το βρέφος έπεσε από το καρότσι του στις εσωτερικές σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Τήνου, για ιατρική περίθαλψη, από όπου και εξήλθε.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

