Τραυματίστηκε βρέφος στον κατάπλου πλοίου στην Τήνο - Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας

Ένα βρέφος τραυματίστηκε στον κατάπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού – ταχύπλοου πλοίου στο λιμάνι της Τήνου και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.
Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά το Λιμενικό, το βρέφος έπεσε από το καρότσι του στις εσωτερικές σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του στο κεφάλι.
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Τήνου, για ιατρική περίθαλψη, από όπου και εξήλθε.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.
Πάτρα: Νεαρός απειλεί οδηγούς ταξί με αιχμηρό αντικείμενο
Χρυσοχοΐδης: Έως 120 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας ημερησίως
Ζάκυνθος: Κλείνει για δέκα μέρες η παιδιατρική του Νοσοκομείου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr