Εντυπωσιακό βίντεο: Πολύχρωμα φλαμίνγκο πέταξαν και χρωμάτισαν τον ουρανό της Πάρου

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό σημειώθηκε στην Αλυκή του Φιλιζίου στην Πάρο, όταν ένα κοπάδι από πολύχρωμα φλαμίνγκο άνοιξε τα φτερά του και πέταξε χρωματίζοντας τον ουρανό του νησιού.

Όπως αναφέρει ο parianotypos.gr, στον υδροβιότοπο της Αλυκής του Φιλιζίου, όπου στο παρελθόν το χειμώνα γέμιζε νερό και το καλοκαίρι, όταν στέρευε, οι άνθρωποι συνέλεγαν αλάτι, τα αποδημητικά φλαμίνγκο σταμάτησαν λίγο για να ξαποστάσουν και στη συνέχεια πέταξαν μακριά χαρίζοντας μία μοναδική στιγμή.