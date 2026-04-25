Κατερίνα Λιόλιου: Αποκάλυψε την “κομβική” στιγμή που ο “Λογαριασμός” έγινε viral

Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε για την μεγάλη επιτυχία που σημειώνει το τραγούδι «Λογαριασμός», αποκαλύπτοντας πώς έφτασε να αγαπηθεί τόσο πολύ από το κοινό.

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Χριστίνα Πολίτη στο Instagram, από ζωντανή εμφάνιση της τραγουδίστριας το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου. Εκεί, η τραγουδίστριαεξήγησε ότι η επιτυχία δεν ήρθε από την κυκλοφορία του κομματιού στις ψηφιακές πλατφόρμες τον Ιανουάριο, αλλά μέσα από μια ιδιαίτερη στιγμή επί σκηνής.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, το τραγούδι «γεννήθηκε» πραγματικά μπροστά στο κοινό, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στη Λαμία, όπου απέκτησε τη δυναμική που του έλειπε μέχρι τότε.

Η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει τι θεωρεί ουσιαστική επιτυχία, λέγοντας: «Μεταξύ μας να λέμε αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν έγινε επιτυχία από το youtube, ούτε από το Spotify, ούτε από τα βιντεοκλίπ. Αυτά είναι δικές μας ματαιοδοξίες καλλιτεχνικές. Αυτό το τραγούδι έγινε αγαπητό από εσάς σε μία μαγική στιγμή, σε μία συναυλία στη Λαμία, ήταν η στιγμή μας γιατί ήταν η αλήθεια μας και την αλήθεια δεν μπορεί να μας την πειράξει κανένας. Είναι πάντα εκεί να μας θυμίζει ότι τελικά γίνεται, με τον δικό μας τρόπο».

Το τραγούδι, σε μουσική Γιάννη Φακίνου και στίχους Εβίτας Καραγιώργου, έγινε γρήγορα viral στα social media, προτού κυκλοφορήσει στις μουσικές πλατφόρμες.


















