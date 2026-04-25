Γη της ελιάς spoiler: Η Αριάδνη χωρίζει τον Κουράκο

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Αριάδνη και την Ισμήνη έχει τέλος. Η Ισμήνη, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η Αριάδνη, βρίσκεται στη φυλακή, με τον Κωνσταντίνο να έχει αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού τους.

Η Φρύνη δείχνει μεγάλη κατανόηση και εξομολογείται στον αγαπημένο της ότι θα τον περιμένει όσο χρειαστεί. Τα λόγια της παρηγορούν τον Κωνσταντίνο, που θέλει τόσο πολύ να ζήσει μαζί της, αλλά όλη αυτή η κατάσταση με την Ισμήνη τον κρατάει εγκλωβισμένο. Την ίδια στιγμή, ο Λυκούργος προσπαθεί να σώσει την κόρη του και προφασίζεται πως έχει λουμπάγκο, με σκοπό να αναβληθεί η δίκη της.

Όταν η Αριάδνη ενημερώνεται από τον Κουράκο ότι δεν θα γίνει η δίκη, γίνεται έξαλλη, αφού υποψιάζεται ότι ο Λυκούργος το σκηνοθέτησε για να γλιτώσει την κόρη του. Λίγο αργότερα η Ισμήνη αφήνεται ελεύθερη, αλλά αυτή τη φορά ο Λυκούργος δεν σκοπεύει να της χαριστεί.

Σύντομα, η Αριάδνη εμφανίζεται απροειδοποίητα στο σπίτι του Λυκούργου, αποφασισμένη να διαπιστώσει αν όντως υποφέρει από λουμπάγκο ή είπε ψέματα για να σώσει την Ισμήνη. Φεύγοντας όμως από εκεί, γίνεται μάρτυρας μιας συζήτησης και, κρυφακούγοντας, μαθαίνει ότι ο Στάθης και ο Κουράκος μεθόδευσαν την αναβολή της δίκης της Ισμήνης.

Η Αριάδνη, έξω φρενών με τον Κουράκο για την μπλόφα που έστησαν με τον Λυκούργο, τον χωρίζει και τον πετάει έξω από το σπίτι, νιώθοντας ότι την πρόδωσε και ότι υπερασπίζεται τη γυναίκα που θέλει να τους πάρει το παιδί. Εκείνη δεν μπορεί να ηρεμήσει, με τον Κουράκο να προσπαθεί να της εξηγήσει, αλλά μάταια.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Ισμήνη συνειδητοποιεί ότι ο Κωνσταντίνος δεν είναι στο γραφείο του, όπως της είχε πει. Όταν του ζητά εξηγήσεις, εκείνος την αγνοεί εντελώς. Την επομένη μέρα, ο Ρούσσος φτάνει Κρήτη και ο Αντώνης τον κρύβει στο διαμέρισμα της Χριστιάνας, ενώ εκείνη προσπαθεί να πείσει την Άννα να αποσύρει τη μήνυση που του έχει κάνει για ξυλοδαρμό.

Ταυτόχρονα, ο Μανώλης πλέει σε πελάγη ευτυχίας με την έλευση της Αμαλίας, αγνοώντας την περιπέτεια της Άννας. Λίγο αργότερα η Αλεξάνδρα μαθαίνει για τον ξυλοδαρμό της Άννας και αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα. Κι ενώ όλοι πιστεύουν ότι ο Ρούσσος έχει εξαφανιστεί, η Άννα δέχεται ένα ανατριχιαστικό τηλεφώνημα, με το οποίο την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει. Εκείνη σοκάρεται και τρομοκρατείται, ενώ ο Μανώλης μαθαίνει από σπόντα για την επίθεση του Ρούσσου στην Άννα και θυμωμένος, ψάχνει να τον βρει παντού. Όταν τελικά τον εντοπίζει, τον «τιμωρεί» με τον τρόπο του…