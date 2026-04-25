«Σείστηκε» το Αλεξάνδρειο με την εμφάνιση Αντετοκούνμπο - Γκάλη

Μικρός… σεισμός προκλήθηκε στο Αλεξάνδρειο με την εμφάνιση, στην κεντρική σάλα του γηπέδου, του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνας σταρ εισήλθε στο «Nick Galis Hall», μισή περίπου ώρα πριν την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης, για την 26η αγωνιστική της Greek Basketball League, ανάμεσα στον Αρη και τον Πανιώνιο, έχοντας στο πλευρό του τον αδερφό του Θανάση και τη μητέρα του Βερόνικα, εισπράττοντας αποθεωτική υποδοχή από τους φιλάθλους των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι γέμισαν ασφυκτικά τις κερκίδες Παλέ.

Μαζί τους ήταν, ακόμη, η σύζυγος του Κώστα Αντετοκούνμπο -για τον οποίο η οικογένεια επέλεξε να παρακολουθήσει διά ζώσης το ματς- Ντέμη, με τη μικρή κόρη τους, Βελένα. Την οικογένεια συνόδευε, επίσης, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Λίγα λεπτά μετά την άφιξη της οικογένειας Αντετοκούνμπο, στην κεντρική σάλα του γηπέδου, έκανε την εμφάνισή του και ο θρυλικός για τον ελληνικό μπάσκετ και τον Αρη, Νίκος Γκάλης.

Ο Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο Αλεξάνδρειο ως προσκεκλημένος της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, ενώ στο γήπεδο ήταν και ο Φάνης Χριστοδούλου ως γενικός αρχηγός του Πανιωνίου.

Στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Νίκος Γκάλης δήλωσε για τον Φάνη Χριστοδούλου: «Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από έμας νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά».

«Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του,» συμπλήρωσε ο Φάνης Χριστοδούλου.