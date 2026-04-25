Τινάχτηκαν στον “αέρα” οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν: Ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ-Κούσνερ ο Τραμπ - Αποχώρησε από το Πακιστάν ο Αραγτσί

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δεν θα μεταβούν πλέον στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν.

Ο Τραμπ ανέφερε στο Fox News ότι “δεν αξίζει η αμερικανική αντιπροσωπεία να πραγματοποιήσει την 18ωρη πτήση προς το Πακιστάν, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ κρατούν όλα τα χαρτιά στη σύγκρουση με το Ιράν“.

Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί μπορούν να καλέσουν τις ΗΠΑ οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Είπα στους ανθρώπους μου πριν από λίγο, ενώ ετοιμάζονταν να φύγουν: «Όχι, δεν θα κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί. Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν πρόκειται να κάνετε άλλες 18ωρες πτήσεις για να κάθεστε και να συζητάτε για το τίποτα»”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, έχει ήδη αναχωρήσει από το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, μετά τις συνομιλίες που είχε εκεί το Σάββατο με αξιωματούχους της χώρας.

Νωρίτερα από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές έγινε γνωστό ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν ο Αμπάς Αραγτσί είπε στους πακιστανούς αξιωματούχους ποιες είναι οι διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπός του Ισμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε μέσω του Χ ότι καμία συνάντηση δεν έχει προγραμματισθεί ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και ότι οι ιρανικές θέσεις θα διαβιβασθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των πακιστανών μεσολαβητών.